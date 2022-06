Adduktoren-Probleme: Keine Deutschen Meisterschaften für Hubertus Schmidt

Reitmeister Hubertus Schmidt muss seinen geplanten Start bei den Deutschen Meisterschaften in Balve absagen. Er ist verletzt. Und nicht nur er.

Morgen beginnen um 12 Uhr in Balve die Deutschen Meisterschaften der Dressurreiter mit dem Grand Prix – aber ohne Hubertus Schmidt. Der Reitmeister und Olympiasieger von 2004 hat Adduktorenprobleme und musste seinen geplanten Start zurückziehen.

Das ist nicht die einzige Änderung auf der Starterliste. Matthias Alexander Rath wollte eigentlich Destacado für die Deutschen Meisterschaften satteln. Doch wie er auf der Facebook-Seite des Gestüts Schafhof berichtet, hat sich der Desperados-Sohn eine leichte Verletzung zugezogen, ist deshalb nicht hundertprozentig fit und muss pausieren.

Vertreten wird er durch Raths neues Grand Prix-Pferd Thiago GS. Der neunjährige Totilas-Sohn aus der Wahajama v. Warkant, der ehemaligen Spitzenstute von Ann-Kathrin Linsenhoff, hat noch nicht viel Erfahrung auf S***-Niveau. Im März ging er in Ornago eine Intermédiaire A und eine Inter B-Prüfung. Beide hat er gewonnen. Danach stellte Rath ihn in Troisdorf erstmals in einem Grand Prix de Dressage vor, den sie ebenfalls gewannen. Im Special wurden sie 15. Sein internationales Debüt gab der Dunkelfuchs in München, wo er Zweiter im Grand Prix der Drei-Sterne-Tour wurde.

Ansonsten wird es um 14.12 Uhr ein Wiedersehen mit Dorothee Schneiders Mannschaftsolympiasieger Showtime geben. Für den 16-jährigen Hannoveraner Sandro Hit-Sohn wird Balve der erste Turnierauftritt seit den Olympischen Spielen in Tokio sein. Außerdem hat Schneider ihr EM-Goldpferd Faustus in Balve mit dabei.

Die Startliste finden Sie hier.