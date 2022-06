Piaff-Förderpreis: Helen Erbe siegt mit Carlos beim Auftakt zur U25-Deutschen Meisterschaft in Balve

Lehrmeister Carlos FRH von der großen Schwester hat es möglich gemacht. An ihre siegreichen Auftritte beim Mannheimer Maimarktturnier konnte Helen Erbe mit dem 15-jährigen Wallach heute anschließen und entschied die Einlaufprüfung zum Piaff-Förderpreis, der U25-Deutschen Meisterschaft für sich.

Zwölf Paare gingen heute in der ersten Dressurprüfung des Balve-Wochenendes an den Start. Am meisten überzeugen konnte die Richter Henning Lehrmann bei E, Dr. Evi Eisenhardt bei H, Katrina Wüst bei C, Reinhard Richenhagen bei M und Thomas Keßler bei B gleich die erste Starterin. Die heißt Helen Erbe und stellte heute zum erst dritten Mal den einstigen Erfolgspartner ihrer großen Schwester Hannah Erbe vor, Carlos. Der nunmehr 15-jährige Carabas-Sohn ist ein Routinier im Viereck und war von der 22-jährigen Helen Erbe bereits in Mannheim siegreich vorgestellt worden in Inter II und Kurz-Grand Prix. In Balve gewann Carlos mit Hannah Erbe im Sattel vor einem Jahr Silber bei den Deutschen Meisterschaften.

Eine Intermédiaire II war auch heute im Sauerland zu reiten. Nach 74,8 Prozent in dieser Aufgabe in Mannheim blieb das Paar seiner Form auch in Balve treu und wurde für die Leistung mit 74,842 Prozent von den Richtern bedacht. Allesamt sahen sie Erbe und den Rheinländer Wallach in Front. Denen gelang die Prüfung durchweg solide mit häufig der Note 8 in Passage-Piaffe und auch der Galopp-Tour. Lediglich beim starken Schritt, der doppelt zählt, ließen sie Punkte liegen. Dennoch setzten sie sich damit um gut zwei Prozent von der Konkurrenz ab.

Westendarp und Netz auf den Plätzen zwei und drei

Allen voran von Alexa Westendarp mit der elfjährigen Fidertanz-Stute Four Seasons FRH. Sie erhielten 72,5 Prozent für ihre Vorstellung. Gemeinsam hatten sie in dieser Saison bereits Siege in Inter II und U25 Grand Prix auf internationalem Parkett in Lier (BEL) erringen können. Nun bringen sie sich in Balve in Stellung für eine mögliche Medaille der in diesem Jahr zum zweiten Mal ausgetragenen Deutschen Meisterschaft für U25-Dressurreiter.

Rang drei wurde dem Aubenhausener Bereiter Raphael Netz zuteil. Er setzt für Balve auf den zwölfjährigen Hannoveraner Wallach Exclusive v. Edward, mit dem er in Mannheim in der Inter II noch auf 70,03 Prozent kam. Dafür dominierte das Paar im März bereits die U25-Tour beim CDI in Ornago. Heute gelang die Vorstellung besser als in Mannheim, 71,79 Prozent lautete das Ergebnis. Dahinter rangierten Selina Söder und Zaire-E und Paulina Holzknecht mit Entertainer Win T an vierter und fünfter Stelle mit 71,684 und 71,026 Prozent.

Bereits am Freitagnachmittag um 15.30 fällt im U25 Grand Prix die erste Medaillenentscheidung des Wochenendes.

Die Ergebnisse aus Balve finden Sie hier.