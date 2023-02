Ankum: Erster Grand Prix Special-Sieg für Citation unter Nicole Wego-Engelmeyer

Die elfjährige dänische Stute Citation durfte mit Nicole Wego-Meyer heute in Ankum erstmals die Ehrenrunde in einem nationalen Grand Prix Special anführen. Platz zwei belegte die Polin Beata Stremler mit Henderson, gefolgt von Bianca Kasselmann und Cafe’s Caletta auf Rang drei.

Gefühlt gerade erst verlor Nicole Wego-Engelmeyer ihr Grand Prix-Pferd Saphira Royal aufgrund des Verkaufs der Stute, nun scheint sie schon das nächste Pferd bereit für das ganz große Viereck zu haben. Das ist die nun elfjährige dänische Stute Citation, eine Zack-Don Gregory-Tochter. Die Stute aus der Zucht von Grete und Poul Petersen wird von Wego-Engelmeyer für den Hof Kasselmann vorgestellt und zwar bereits seit 2020. Seither förderte die Ausbilderin die Stute von Dressur Klasse M** bis auf Grand Prix-Niveau, wo sie Ende Oktober 2022 erstmals ihr Können unter Beweis stellte.

Seither kann sie bereits Siege und Platzierungen in Kurz-Grand Prix und Grand Prix vorweisen, in Neustadt-Dosse wurde sie vor kurzem im internationalen Viereck Dritte und Zweite in Grand Prix und Grand Prix Special. Nun bestätigte Citation in Ankum, dass sie mit ihren elf Jahren nun mehr und mehr im Grand Prix-Sport ankommt. Zwei der drei Richter sahen die Stute mit ihrer Vorstellung im Special in Front, 72,418 Prozent lautete das letztlich siegreiche Ergebnis des Paares, das am Vortag im Grand Prix noch an dritter Stelle platziert war.

Knapp Zweite wurde Beata Stremler (POL) mit dem ebenfalls elfjährigen Henderson, einem KWPN-Wallach v. Johnson. Stremler stellte den Sohn aus einer Roh Magic-Mutter für 72,320 Prozent vor. Mit dem Ergebnis von 69,020 Prozent wurde Bianca Kasselmann mit der 14-jährigen Cafe au lait-Calato-Tochter Cafe’s Caletta Dritte.

Ehemaliger Bundeschampionatsfinalist gewinnt S-Dressur für junge Pferde

Der nun achtjährige Hannoveraner Hengst La Vie gewann am Freitagnachmittag die Dressurprüfung Klasse S* für sieben- bis neunjährige Pferde. Im Sattel saß Therese Nilshagen, die den Livaldon-Scolari-Sohn aus der Zucht von Heinz Gerdes für das Dressurpferde Leistungszentrum Lodbergen vorstellte. Von der Schwedin war der Hengst unter anderem 2020 im Finale der fünfjährigen Dressurpferde zu Rang neun geritten worden. Mittlerweile kann er schon mehrere S*-Siege verbuchen und fügte dieser Erfolgsserie nun noch eine weitere goldene Schleife hinzu.

Die Dressurprüfung Klasse S*** wurde zur Beute der U25-Reiterin Lia Welschof mit dem elfjährigen Schweizer Warmblutwallach GB Dolcino und 70,581 Prozent. Am Donnerstag siegten in der S*-Dressur in zwei Abteilungen Evelyn Eger mit Darjeeling v. Don Darius (72,341 Prozent) und Holga Finken mit Joy Game v. Davino (71,468 Prozent).

Alle Ergebnisse aus Ankum finden Sie hier.