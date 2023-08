Bohemian nun unter Patrik Kittel

Bohemian hat einen neuen Reiter. In Crozet geht er sein erstes Turnier unter Patrik Kittel.

„Bohemian fühlt sich gut in den Jiva Hill Stables. Wir sind noch ein ganz neues Paar, aber ich werde mein Bestes geben.“ Das schreibt Patrik Kittel neben einem Video mit dem 13-jährigen Westfalen auf Instagram. Untermalt ist das Filmchen mit „Bohemian Rhapsody“ von Queen.

Demnach hat Bohemian nun ein neues Zuhause in Dülmen gefunden, nachdem er zuletzt im Stall von Hubertus Schmidt stand, dem Trainer von Bohemians Besitzer. Das ist nach wie vor der Koreaner Dong Seon Kim, zweifacher Olympiateilnehmer, der Bohemian eigentlich für sich erworben hatte. Doch vor kurzem ließ er wissen, dass sowohl Bohemian als auch seine anderen Grand Prix-Pferde Vincent Maranello und Rossetti zum Verkauf stehen.

Zumindest im Fall von Bohemian scheint das vom Tisch zu sein. Eurodressage schreibt, Patrik Kittel habe „den Besitzer überzeugen können, ihm das Pferd zum Reiten zu geben“. Dieses Wochenende sind die beiden nun erstmals zusammen im Turniereinsatz beim CDI Crozet in Frankreich.

Bohemian ist ja bereits ein hoch dekoriertes Pferd. Er war die Nummer eins im Stall von Cathrine Dufour, und nahm mit ihr 2021 sowohl an den Olympischen Spielen in Tokio als auch an den Europameisterschaften in Hagen teil. Bei der EM holten sie zweimal Bronze, mit der Mannschaft und im Grand Prix Special. In der Kür wurde es die Silbermedaille.

Auf der Teilnehmerliste in Crozet ist Bohemian noch nicht vermerkt. Dort steht Kittel sowohl in der 3*- als auch in der 5*-Tour mit einem anderen alten Bekannten, der schon im Stall Schmidt stand: Bonamour. Hubertus Schmidt hatte den ebenfalls 2010 geborenen und westfälisch eingetragenen Bonifatius-Sohn in den Grand Prix-Sport gebracht. Dann ging er eine Zeitlang unter Patrik Kittel, ehe er 2021 an Luca Sophia Collin verkauft wurde. Unter der ist er allerdings nie Turnier gegangen.