CDI Gössendorf Mühleck/AUT: Grand Prix-Siege für Pearce und Müller

Österreich ist dieses Wochenende Gastgeber für gleich zwei Dressurturniere, beide mit deutscher Beteiligung. In Gössendorf ging der Vier-Sterne-Grand Prix nach Australien bzw. Niedersachsen und der der Drei-Sterne-Tour nach Bayern.

Simone Pearce war vom Gestüt Sprehe aus nach Österreich gereist, um hier die australische Flagge hoch zu halten. Hinter ihr im Transporter stand der nun 15-jährige Hannoveraner Hengst Destano v. Desperados, ihr Olympiapartner 2021. Doch während die beiden in Tokio nicht vom Glück gesegnet gewesen waren, lief es heute richtig gut. Sie gewannen den Grand Prix mit 73,435 Prozent, so viel, wie sie schon seit 2020 nicht mehr erhalten hatten.

Damit verwiesen sie die beiden Österreicher Ulrike Prunthaller auf Quarz (71,065) und Christian Schumach im Sattel von Donna Karacho auf (70,304) auf die Plätze.

Im Grand Prix der CDI3*-Tour war kein Vorbeikommen an Lisa Müller und ihrem Oldenburger Stedinger-Sohn Stand by me. Sie hatten 73,543 Prozent und blieben das einzige Paar oberhalb der 70 Prozent-Marke. Zweite war Bettia Kendlbacher auf Don Alfredo (68,674) – übrigens ein Sohn von Simone Pearce‘ Destano – vor Ulrike Prunthalle mit Quantum (68,326) und Simone Pearce mit dem 13-jährigen Oldenburger Christ-Sohn Cristall (68,304), für den dies das erste internationale Turnier seines Lebens war, das dritte Turnier überhaupt und der erste „richtige“ Grand Prix.

Für Lisa Müller war das heute schon die zweite gelbe Schleife dieses Wochenende. Die erste hatte sie sich gestern im Prix St. Georges mit dem westfälischen Cennin-Sohn Chuck Bass geholt. 70,735 Prozent hatten ausgereicht, um die Schweizerin Charlotte Lenherr mit ihren Pferden Loewenstern (69,059) und Gentleman (67,50) auf die Plätze zu verweisen.

