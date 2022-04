Ingrid Klimke mit zwei Pferden in Führung im CCI4*-S Oudkarspel (NED)

Mehrere deutsche Vielseitigkeitsreiter sind dieses Wochenende nicht nach Süden in Richtung Radolfzell gefahren, sondern gen Westen ins niederländische Oudkarspel. Da führt Ingrid Klimke nun gleich mit zwei Pferden das Dressurfeld der wichtigsten Prüfung an.

Mit seinen 18 Jahren braucht Ingrid Klimkes Routinier Hale Bob keine Drei-Sterne-Prüfungen mehr, um in die Saison zu starten. Der CCI4*-S in Oudkarspel ist seine erste Vielseitigkeit seit den Europameisterschaften in Avenches. Er begann sie mit einer 23,7 Minuspunkte-Dressur und geht nun als Führender ins Gelände.

Ihm auf den Fersen ist seine mit ihren zehn Jahren wesentlich jüngere Stallkollegin Siena just do it. Für die westfälische Semper Fi-Tochter ist Oudkarspel die zweite Vielseitigkeit in dieser Saison. Sie war vor kurzem auch in Luhmühlen am Start, wo sie einen Vorbeiläufer im Cross hatte. Mit 27,8 Minuspunkten liegt sie nun in guter Position auf Rang zwei.

Dritte sind derzeit Elena Otto-Erley und ihr selbstgezogener und -ausgebildeter Fidertanz-Sohn Finest Fellow mit 31,3 Minuspunkten.

Weitere Dressurergebnisse

Im CCI3*-S dominieren die deutschen Teilnehmer das Feld. An die Spitze setzten sich mit 25,9 Minuspunkten Sophie Leube und ihr Spitzenpferd, die bayerische Conthargos-Stute Jadore Moi. Die beiden Europameister der Jungen Reiter, Greta Busacker und ihr Oldenburger Wallach Scrabble v. Straviaty, folgen mit 26,2 Minuspunkten an zweiter Stelle vor Hanna Knüppel und auf dem neunjährigen PS-Wallach Levinio v. Levisonn (27,2).

Im CCI2*-S geben die Gastgeber den Ton an. Elaine Pen und Kite-Man lieferten mit 26,3 Minuspunkten die beste Dressur vor Floor van Gelderen auf Gambler van HC de Hoeve (27,8). Dritter ist Ben Leuwer im Sattel des Holsteiner Castelan II-Sohnes Citius (29,0) vor Ingrid Klimke mit Van Hera P. Die Verdi-Tochter aus der Erfolgszucht der Pietscher GbR erhielt 29,4 Minuspunkte. Außerdem stellte Klimke hier ihre Weltmeisterin vor, die nun achtjährige Westfalenstute Cascamara v. Cascadello II, die mit einer 30,8 Minuspunkte-Dressur vorerst auf Rang neun liegt.

Alle Ergebnisse