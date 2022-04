Radolfzell: Felix Vogg in Führung, Calvin Böckmann mit neuem Pferd und mehr

Auf dem Gut Weiherhof in Radolfzell hat sich „Mit-Gastgeber“ Felix Vogg eine gute Ausgangsposition für den morgigen Cross erarbeitet und mehr.

Die Familie Vogg reitet zwar für die Schweiz, aber ihr Gut Weiherhof liegt idyllisch auf der deutschen Seite des Bodensees. Felix hat dieses Wochenende im CCI3*-S sein Olympiapferd von Tokio an den Start gebracht, den Westfalen Colero. Der 14-jährige Sohn des Captain Fire legte mit 77,02 Prozent bzw. 23 Minuspunkten in der Dressur gut vor.

Knapp drei Prozent weniger hatte das zweitbeste Paar erhalten, Tom Nikolaus Körner auf dem Holsteiner Chip Chap ZH v. Carrico. Die beiden gehen morgen mit 25,8 Minuspunkten ins Gelände. An dritter Stelle rangiert Antonia Baumgart auf Lamango v. La Calido mit exakt 26 Minuspunkten. Bemerkenswert: Christian Steiner, der österreichische Richter bei C in dieser Prüfung, hatte das Paar mit knapp 79 Prozent an der Spitze. Die Britin Anne-Marie Taylor bei B hingegen sah sie mit 69,29 Prozent lediglich auf Rang 22.

An vierter Stelle reihte sich Calvin Böckmann mit seinem Erfolgspferd Altair de la Cense ein. Für die zwölfjährige französische Stute gab es 27,1 Minuspunkte. Calvin, der ja von der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport gefördert wird, hat seit neuestem noch ein zweites Eisen im Feuer: den elfjährigen Holsteiner Wallach The Phantom Of The Opera v. Quo Vados. Der bunte Fuchs ist bekannt. Mit Stephanie Böhe hatte er 2018 die deutschen Farben bei den Weltmeisterschaften der jungen Vielseitigkeitspferde vertreten. Letzte Saison holte er seine ersten Vier-Sterne-Platzierungen mit Sandra Auffarth. Doch seit März 2022 gehört er nun Calvin und Radolfzell ist das zweite gemeinsame Turnier der beiden.

Beim ersten Auftritt in Kronenberg Ende März waren sie auf Anhieb Sechste im CCI2*-S gewesen. Ihre erste gemeinsame Drei-Sterne-Prüfung begannen sie nun mit einer 28,3 Minuspunkte-Dressur auf Rang neun vor Michael Jung auf Kilcandra Ocean Power (28,5).

Weitere Prüfungen

Im CCI2* der Abteilung Junioren/Junge Reiter führt aktuell Konstantin Harting auf Conil mit 26,1 Minuspunkten, gefolgt von Maxima Homola auf Shannondale Quest und Helena Bottermann im Sattel von Ashanti de la Ribiere, beide mit 27,5 Minuspunkten.

Bei den Reitern lieferten Brandon Schäfer-Gehrau und sein Fräulein Frieda mit 24 Minuspunkten die beste Dressur. Olympiasiegerin Julia Krajewski und Chipmunks Bruder ChinTonic sind knapp dahinter Zweite (24,2) vor Eva Terpeluk im Sattel von Uni’s Black Pearl (24,8).

Im Ponylager starten Sina Brügger und Next Generation als Führende in den Cross (25,2). Auf den Fersen sind ihnen unter anderem die Französin Mae Rinaldi mit Boston du Verdon (25,8) und Merle Hoffmann mit Penny Lane WE (27,1).

Alle Ergebnisse vom Gut Weiherhof finden Sie hier.