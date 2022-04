Stadl Paura: Aubenhausen dominiert U25-Tour und mehr

Das zweite internationale Dressurturnier in Österreich findet dieses Wochenende im Pferdesportzentrum Stadl Paura statt. Das Team Aubenhausen der Geschwister Werndl ist mit 13 Pferden angereist. Zumindest in der U25-Tour haben sie schonmal abgeräumt.

Die Intermédiaire II der U25-Reiter war heute das erste Highlight in Stadl Paura. Europameister Raphael Netz setzte sich mit Exclusive BB mit 73,039 Prozent klar an die Spitze. Dahinter reihte sich Trainingskollegin Selina Söder auf ihrer Lehrmeisterin Zaire-E ein, die sie von Jessica von Bredow-Werndl übernommen hatte. 72,059 Prozent waren ihre Ausbeute. Das waren die einzigen Ergebnisse über 70 Prozent. Dritter wurde mit 68,774 Prozent Carl-Lennart Korsch und San Ravallo vor Thomas Trischberger und Liverpool, die es auf 67,157 Prozent gebracht hatten. Außer diesen Vieren waren nur noch Léonie Guerra und Dharkan für Liechtenstein in der Prüfung am Start. Sie erhielten 66,323 Prozent.

Bei den Junioren gibt derzeit die Schweizerin Tallulah Lynn Nater (18) den Ton an mit ihrem elfjährigen Desperados-Sohn De Vito W. Sie gewannen die Mannschafts- und die Einzelaufgabe der FEI-Juniorentour mit 71,566 (persönlicher Rekord) bzw. 69,608 Prozent. In der Teamaufgabe waren Dänemarks Valentin Munkedal und Severis Jody Zweite (71,313) vor Diana de Meo aus Deutschland auf Vernissage (69,495). In der Einzelaufgabe drehte de Meo den Spieß mit 69,314 Prozent um verwies Munkedal auf den dritten Platz (68,676).

Bei den Jungen Reitern war in der Mannschaftsaufgabe Dänemarks Maria Mejlgaard Jensen auf Antango du Feuillard die einzige gewesen, die über 70 Prozent erhalten hatte (79,833, persönlicher Rekord). Zweite war hier Jana Lang auf Davy Jones mit 69,804 Prozent vor den ehemaligen Junioren-Europameistern Jana Schrödter und Der Erbe (68,774). In der Einzelaufgabe setzte sich dann Jana Schrödter klar mit 72,353 Prozent an die Spitze vor Maria Mejlgaard Jensen (71,667) und Milena Sophia Sulzer aus der Schweiz auf Fantasimo (70,049). Jana Lang und Davy Jones waren mit 68,431 Prozent Fünfte.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.