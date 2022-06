CDI Wellington: Charlotte Dujardin und Imhotep gewinnen Grand Prix vor zweimal Gareth Hughes

Dieses Wochenende findet in England der CDI Wellington statt. Unter anderem ist Charlotte Dujardin mit ihrer neuen Championatshoffnung Imhotep am Start. Und das ging heute gut los für sie.

Der CDI Wellington ist zwar ein internationales Turnier, aber besetzt ist er fast ausschließlich mit Reitern unter britischer und irischer Flagge. Dennoch zählt das Turnier als Qualifikation für anstehende Aufgaben. So auch für Charlotte Dujardins neunjährigen KWPN-Wallach Imhotep, der ja bereits in Compiègne hatte punkten können. Dort musste er sich noch mit Rang vier begnügen. Der Sieg ging an Dujardins Landsmann und Teamkollegen Gareth Hughes auf seinem 2019er EM-Pferd Classic Briolinca. Die musste sich heute hinter Imhotep einreihen.

„Pete“, so der Stallname von Dujardins Everdale-Sohn, erzielte 77,761 Prozent und Rang eins von allen Richtern. Lediglich beim Rückwärtsrichten gab es einmal eine 6. Ansonsten glänzten im Protokoll ausschließlich Noten zwischen 7 und 8,5. Eine solide Runde also.

Gareth Hughes‘ Classic Briolinca ist nun 16 Jahre alt. Die KWPN-Stute v. Trento B hatte ihre Qualitäten ja schon bei vielen Gelegenheiten unter Beweis gestellt. Bei den Europameisterschaften in Rotterdam 2019 war sie bestes Pferd für Großbritannien, nachdem Charlotte Dujardins Freestyle disqualifiziert worden war. Heute kam sie mit 75,913 Prozent aus dem Viereck. Und auch hier herrschte Einigkeit im Richterkollegium, dass das Rang zwei gewesen sein muss. Lediglich in den Zweierwechseln unterlief den beiden ein Fehler.

An dritter Stelle rangierte Hughes sein Zweitpferd, den zwölfjährigen Oldenburger Sandro Hit-Sohn Sintano van Hof Olympia (72,696), gefolgt von Richard Davison und seinem selbst gezogenen Lingh-Sohn Bubblingh (70,957).

Prix St. Georges

Begonnen hatte der Tag auf dem Viereck der Gastgeber mit einem Prix St. Georges und dem ersten Sieg von Charlotte Dujardin. Für die kleine Tour hatte sie den zehnjährigen schwedischen Johnson-Sohn Hilus mitgebracht, den sie für die Familie Pidgley reitet. 74,706 Prozent genügten, um Henriette Andersen auf Zackery auf Rang zwei zu verweisen (73,382). Dritte wurde Katie Bailey im Sattel von Hillgrounds Wolkenhall (72,843) vor nochmal Gareth Hughes, diesmal auf dem zehnjährigen KWPN-Wallach Happiness v. Chippendale (71,912).

