Deutschlands Dressurteam für die Pony-Europameisterschaften 2019 steht

In Leudelange, Luxemburg, fand die letzte Europameisterschaftssichtung für die Pony-Dressurreiter statt. Nun hat die AG Nachwuchs Dressur im Deutschen Olympiade-Komitee für Reiterei (DOKR) bekannt gegeben, wer vom 14. bis 18. August in Strzegom (POL) an den Start gehen darf.