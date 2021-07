Die ersten Pferde sind wohlbehalten in Tokio angekommen

Gute Nachrichten aus Tokio, die ersten Dressurpferde, darunter auch die deutschen, sind wohlbehalten auf dem Flughafen Haneda gelandet und haben ihre Quartiere für die nächsten Tage in Japan bezogen.

36 Pferde sind mit der ersten Maschine aus Lüttich in Haneda gelandet, wo sie schon von den LKW erwartet wurden, die sie dann weiter in ihr Interimszuhause im Equestrian Park Baji Koen gebracht haben. An Bord der Maschine vom Typ Boeing 777-F waren neben den vier deutschen Pferden Annabelle, Bella Rose, Dalera und Showtime auch die Pferde der Mannschaften aus Österreich, Belgien, Dänemark, Großbritannien, den Niederlanden, Portugal und Japan (die ja alle in Europa trainieren) sowie die Pferde der Einzelreiter aus Brasilien, Estland, Finnland, Irland und Marokko. Ein zweiter Schwung kommt heute in Tokio an. Die Flugreise pro Pferd kostet 22.000 Euro, wie St.GEORG-Herausgeberin Gabriele Pochhammer gestern in der Süddeutschen Zeitung schrieb. Bezahlt wird das (für die deutschen Pferde) vom Bundesministerium des Inneren.

Eine Maschine mit 19 Flugboxen und 36 Pferden hat rund 23 Tonnen Fracht an Bord. Dazu kommen 13,5 Tonnen Equipment und zwölf Tonnen Futter – das für die Betreuung während des Fluges mit eingerechnet. Ganz wichtig ist, dass die Pferde während der Reise genügend trinken. Darum sind pro Pferd auch 40 Liter Wasser mit im Flieger. Organisiert wurde das alles von der Firma Peden Bloodstock, die seit den Olympischen Spielen in Rom 1960 die Transporte der Pferde zu den Olympischen bzw. Paralympischen Spielen verantwortet. Dieses Jahr sind es in Summe 325 vierbeinige Spitzensportler, die nach Fernost geflogen werden – 247 für die Olympischen Spiele, 78 für die Paralympics.

Das sagen die Tierärzte

Die Tierärzte der Klinik Lüsche, von denen einige auch für die Betreuung der vierbeinigen Olympiaathleten zuständig sind, haben in ihrer Instagram-Story ein paar interessante Fakten zum Thema Pferde und Flugreisen zusammengestellt. Demnach ist das Fliegen für die Pferde meist stressfreier und weniger anstrengend als eine Reise mit dem LKW, weil sie während des Flugs vollkommen entspannt stehen können und nicht ständig Unebenheiten der Straße, Bremsungen, Anfahren etc. ausbalancieren müssen.

Der Druckausgleich bereite den Pferden selten Probleme, da sie den durch Kaubewegungen machen. Und etwas zu kauen haben sie während des 18-ständigen Fluges die ganze Zeit, entweder Heu oder Heulage. Auch die Beschleunigung während des Starts mache den Pferden nichts aus, weil die Flugzeuge ab Lüttich ganz allmählich an Höhe gewinnen können und nicht schnell nach oben ziehen müssen.

Wenn ein Pferd während des Flugs panisch werden sollte, was wie die Tierärzte sagen, „sehr selten“ passiert, kann es durch die mitreisenden Tierärzte sediert werden. Das war für Annabelle, Bella Rose, Dalera, Showtime & Co. glücklicherweise nicht notwendig. Alle Pferde haben bereits ihr Quartier bezogen und können sich nun in Tokio akklimatisieren.

Hier einige Zahlen und Fakten im Überblick