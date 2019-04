Die nominierten Dressurreiter für den Preis der Besten 2019

Vom 24. bis 26. Mai treffen sich junge Talente aus Dressur, Springen, Vielseitigkeit und Voltigieren beim Preis der Besten. Nach den Sichtungsturnieren in Hagen und Kronberg steht nun auch fest, welche Reiter und Reiterinnen im Dressurviereck antreten dürfen.

Der Preis der Besten gehört für die deutschen Nachwuchsreiter zu den wichtigsten Turnieren im Jahr. Nach den Sichtungsturnieren in Kronberg und Hagen ist nun die Entscheidung gefallen, wer Ende Mai in Warendorf an den Start gehen wird. Mit dabei sind die Altersklassen Children, Pony, Junioren und Junge Reiter. Der Preis der Besten 2019 ist zugleich erste offizielle Sichtung für die Nachwuchs-Europameisterschaften.

Die Nominierten für den Preis der Besten 2019 Dressur:

Children (U14)

Lisa Steisslinger mit Havanna Negra und Caddylack

Kenya Schwierking mit Dino’s Boy und Cecil

Pia Casper mit In Coming

Antonia Müller mit Fleur

Sofie Stollberger mit Choco jumbo

Helena Dietrich mit Blue Diamond

Lena Pögel mit de Lüdde

Charlotte Rentrop-Schmidt mit Prinzess

Jona Emily Bomberg mit Sinatra M

Hannah Lucia Brähler mit Don Avicii

Antonia Elisa Kurp mit Davinio

Marlene Usbeck mit Jalachit

Nourie Leppelmeier mit Smiling Boy

Marie Holtfreter mit FriedaGold H

Alegra Schmitz-Morkramer mit Tropensonne

Antonia Richter mit Dark Fellow WAF

Clara Paschertz mit Belvedere

Ponyreiter (U16)

Lucie-Anouk Baumgürtel mit Coriander FH

Lana-Pinou Baumgürtel mit Massimiliano FH

Shona Benner mit Der kleine Sunnyboy und Novels Boy H

Lena Bücker mit Cosmopolitan

Antonia Busch-Kuffner mit Daily Pleasure WE und Kastanienhof Cockney Cracker

Julia Fetzer mit Daddy’s Daydream

Johanna Kullmann mit Champ of Class

Antonia Roth mit Hancock

Chiara Göbel mit Nobel Noir

Jana Lang mit Nur für dich

Lara Middelberg mit Drink Pink

Paulina von Wulffen mit Dujardin B

Diana De Meo mit Charly Brown

Carlotta Wendenburg mit Day of Diva

Frederike Feldhaus mit Delray

Rose Oarley mit Daddy Moon

Sophie Luisa Duen mit Del Estero NRW

Junioren (U18)

Emma Gömmer mit Sir Robin Off Loxley

Sophia Ritzinger mit Romano

Valentina Pistner mit Flamboyant OLD

Romy Allard mit Summer Rose OLD

Emely van Loon mit FBW Despereaux

Henriette Schmidt mit Rocky’s Sunshine

Jana Schrödter mit Der Erbe

Luca Sophia Collin mit Descolari

Franziska Nölken mit Rigamento Royal

Franziska Haase mit Elaja JS

Lucie Anouk Baumgürtel mit Sweetheart FH

Anna Middelberg mit Blickfang HC

Elisa Braune mit Weihestolz

Elisabeth von Wulffen mit Babylon und Dancing World

Lily Bendig mit Boscolo

Imke Stoll mit Diodorus

Liselott Marie Linsenhoff mit Danönchen OLD

Kim Zoe Müller mit Barnetta FH

Henri Schamburg mit Ducati K

Isabelle Bottermann mit Valencia

Junge Reiter (U21)

Semmieke Rothenberger mit Geisha und Dissertation

Helen Erbe mit Fürst Kaspar

Linda Erbe mit DSP Fierro

Paulina Holzknecht mit Wells Fargo

Luna Laabs mit Wild Willy Granly

Lia Welschof mit Don Windsor OLD und Linus K

Rebecca Horstmann mit Friend of mine

Ann-Sophie Lückert mit Fairmont

Sophie Reef mit Rue Noblesse

Alexa Westendarp mit Belmore und Four Seasons

Raphael Netz mit Dior und Franziskaner

Selina Söder mit Scuderia

Cosima von Fircks mit Nymphenburgs First Ampere

Anna-Marie Prahl mit Entertainer

Nadine Krause mit Dancer

Charlotte Rühl mit Dante

Luca Michels mit Rendezvous

Annika Rühl mit Fire Moon P

Franz Otto Damm mit DSP Lifestyle

Emilia Josephina Hensen mit Resümee

Laura-Eve Grellmann mit Lord’s Liebelei

Julia Rohmann mit Roma Cherie

Nane Grunwald mit Sülberg

Marlene Sieverding mit Fürst Levantino