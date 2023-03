Dressurwochenende in Aachen mit Siegen für Strobel und Rath zum Auftakt

Dieses Wochenende findet in der Aachener Soers ein Vier-Sterne-Dressurturnier statt. Die ersten Siege gingen nach Deutschland.

Wichtigste Prüfung heute im Dressurstadion der Aachener Soers war der Grand Prix für den Special. Matthias Rath und Destacado setzte sich mit 73,913 Prozent an die Spitze des Feldes. Knapp dahinter (73,326) landeten Patrik Kittel (SWE) und seine Fürst Fugger-Tochter Forever Young vor den zweifachen Ankum-Siegerinnen Fabienne Müller-Lütkemeier und Valencia AS (72,783).

Hinter Belgiens Larissa Pauluis mit First-Step Valentin (71,174) konnte sich Laura Strobel auf Valparaiso über einen neuen persönlichen Rekord von 70,957 Prozent freuen. Nicht der einzige Erfolg für sie heute, denn in der kleinen Tour ritt sie ihren einstigen Dressurpferde-WM-Silbermedaillengewinner Villeneuve mit 72,549 Prozent zum Sieg. Auch dies war ein neues Personal Best – wobei es auch der erste gemeinsame internationale Prix St. Georges für die beiden war. Dorothee Schneider, Laura Strobels Ausbilderin, hatte den inzwischen elfjährigen rheinischen Hengst 2020 zum ersten und bislang einzigem Mal auf internationalem Parkett präsentiert und in Achleiten den St. Georges mit gut 75 Prozent gewonnen. Zweite war heute Anabel Balkenhol auf For Future (71,814).

Ponyreiter, Children und Junioren

Den Auftakt in Aachen machten heute die Children. Hier siegte Greta Louise Wagner auf Fürst Deluxe mit 77,750 Prozent. Während bei den U14-Jährigen nur acht Paare am Start waren, war die Altersklasse U16 auf Ponys mit 28 Paaren stark besetzt. Der Sieg ging mit 75,143 Prozent an Mia Allegra Lohe auf Tovdal’s Golden Future Imperial vor Lilly Marie Collin mit Cosmo Callidus (75,095).

Im Juniorenlager setzten sich Carolina Miesner und Eclusiv mit deutlichem Abstand (74,091 Prozent) gegen zwei Niederländerinnen durch: Yasmin Westerink auf Dibert L (71,212) und Esmee Boers mit Kiki G (71,010).

Alle Ergebnisse aus Aachen finden Sie hier.