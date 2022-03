Grand Prix Special von Karlsfeld an Franz Trischberger

Der Grand Prix Special in Karlsfeld wird zur Beute von Franz Trischberger und James Bond. In der Dressurpferdeprüfung Klasse M setzt sich Lisa Müller mit einer Dante Weltino-Tochter an die Spitze.

13 Reiter-Pferde-Paare hatten für den heutigen Grand Prix Special in Karlsfeld ihre Startbereitschaft erklärt. Nicht dabei waren die Sieger aus dem Grand Prix am Freitag, Lisa Müller und Stand by me.

Im Sattel des zwölfjährigen Johnson-Sohns James Bond sicherte sich Franz Trischberger den Sieg in der Prüfung. Für ihre Vorstellung erhielten die beiden eine Bewertung von 75,196 Prozent. Am nächsten an dieses Ergebnis heran kamen Lisa-Maria Klössinger und der 17-jährige Daktari v. Donautanz mit 73,725 Prozent: Rang zwei. Dritter wurde Uwe Schwanz mit dem 14-jährigen Hotline-Sohn und einstigen Louisdor-Preis-Finalisten Hermes und 72,974 Prozent.

Dressurpferde M an Lisa Müller und Raffinesse

Bereits am Mittag konnte sich der vierbeinige Nachwuchs beweisen. In einer Dressurpferdeprüfung der Klasse M siegte Lisa Müller mit Raffinesse, einer siebenjährigen Oldenburger Stute v. Dante Weltino aus einer Sir Donnerhall I-Mutter. Für die Vorstellung des Paares vergaben die Richter eine 8,4. Eine weitere junge Dame hatte Lisa Müller mit nach Karlsfeld gebracht. Die sechsjährige Veneno-Tochter Venice wurde mit 7,8 Fünfte. Rang zwei in der Prüfung ging an Franz Trischberger mit Djamalla v. Don Romanov. Dritter wurde der Benicio-Sohn Bassantino unter dem Österreicher Christian Lanterdinger.

