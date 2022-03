Karlsfeld: Lisa Müllers Stand by me gewinnt Grand Prix mit über 78 Prozent

Im bayerischen Karlsfeld findet dieses Wochenende ein nationales Dressurturnier mit S***-Prüfungen statt. Lisa Müller konnte sich heute über einen gelungenen Saisonauftakt in der eigenen Prüfung freuen.

Karlsfeld ist das erste Turnier 2022 für den 15-jährigen Oldenburger Wallach Stand by me v. Stedinger. Das letzte war im Herbst vergangenen Jahres auf Gut Winkelacker gewesen, wo die beiden beide Prüfungen hatten für sich entscheiden können. Daran knüpfen sie an. Der Dunkelbraune, mit dem Lisa Müller 2019 in Stuttgart schon ihre Trainerin Isabell Werth hatte schlagen können, kam heute auf 78,067 Prozent. Das bedeutete einen klaren Sieg. Alle drei Richter hatten das Paar an erster Stelle. Dabei gelang ihnen eine weitgehend fehlerfreie Prüfung mit besonderen Höhepunkten in der Piaffe-Passage-Arbeit, wo sie mehrfach die 9 bekamen.

Zweiter wurde Franz Trischberger auf seinem bewährten zwölfjährigen Johnson-Sohn James Bond (75,067), gefolgt von dem ehemaligen Louisdor-Preis Finalisten Hermes v. Hotline unter Uwe Schwanz (72,600).

Gleich zwei ehemalige Deutsche Bank Reitsport-Akademistinnen schlossen sich an: die Ex U25-Europameisterin Lisa-Maria Klössinger auf dem nun 17-jährigen Daktari (71,133) und Franziska Stieglmaier im Sattel des elfjährigen Samurai v. St. Moritz Junior (70,967).

