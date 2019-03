Lier: Doppelter Grund zur Freude für Ann-Christin Wienkamp, Siege für Benner und Baumgürtel

Die Schleifenbilanz der deutschen Dressurreiter beim CDI Lier kann sich wirklich sehen lassen! Shona Benner holte heute ihren dritten Sieg bei den Ponys. Die kleine Tour war fest in der Hand von Ann-Christin Wienkamp. Und Lucie-Anouk Baumgürtel sicherte sich heute das Highlight bei den Junioren.

Bereits am Donnerstag hatten Ann-Christin Wienkamp und Nymphenburgs First Choice mit Weile den Prix St. Georges gewonnen. 71,029 Prozent gab es, das einzige Ergebnis mit einer 7 vorne. Heute konnte Wienkamp mit dem achtjährigen Hannoveraner v. Fidertanz noch eins drauf setzen: Sieg in der Intermédiaire I mit 71,471 Prozent.

Für den zweiten deutschen Treppchenplatz sorgten Andrea Timpe und Don Carismo mit 70,676 Prozent auf Rang drei. Dazwischen konnte sich die Belgierin Jorinde Verwimp schieben. Auf Kastar gab’s für sie 71,324 Prozent.

Einen tollen Erfolg feierte heute die erst 15-jährige Lucie-Anouk Baumgürtel, als sie im Sattel ihrer Scolari-Tochter Sweetheart die Kür der Junioren mit 75,708 Prozent gewann. Die weiteren Plätze machten die Gastgeber unter sich aus. Katelijne Maes wurde auf Ibou van de Kapelhof Zweite (73,417) vor Amber van den Steen auf Fame (72,250).

Ihren dritten Sieg an diesem Wochenende konnten Shona Benner und Der Kleine Sunnyboy feiern. Nach Manschafts- und Einzelaufgabe waren sie heute auch in der Kür das Maß der Dinge und setzten sich mit 78,958 Prozent unangefochten an die Spitze.

Zweite wurde die Niederländerin Micky Schelstraete auf Elin’s Noncisdador mit 77,250 Prozent. Dahinter reihten sich mit Johanna Kullmann auf Champ of Class (76,917) und Antonia Busch-Kuffner im Sattel von Daily Pleasure (76,183) wieder zwei deutsche Talente ein.

Lucie-Anoukk Baumgürtel, die im Ponysattel schon sieben EM-Goldmedaillen gewonnen hat, reihte sich auf Coriander an sechster Stelle ein (72,833), hinter der Niederländerin Lara van Nek mit Baumann’s Despino (73,50).