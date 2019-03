Super Tag für Marcel Marschall bei der Sunshine Tour

Die Sunshine Tour im spanischen Vejer de la Frontera hat neben den vielen Nachwuchsprüfungen auch eine Vier-Sterne-Tour zu bieten. Und hier gab es gestern einen Sieg für Marcel Marschall.

Der hat sein bestes Pferd mit nach Spanien genommen, Fenia van Klapscheut, 14-jährige belgische Stute v. Cicero van Paemel Z. Und nicht nur er nutzt die tollen Bedingungen der Sunshine Tour, um sein Spitzenpferd auf die grüne Saison vorzubereiten. Unter anderem hatte auch Laura Kraut (USA) ihre Mannschaftsweltmeisterin Zeremonie gesattelt.

Die beiden waren zwischenzeitlich in Führung gegangen in dem 13-köpfigen Stechen nach einer flotten Nullrunde in 38,74 Sekunden. Aber direkt nach ihnen waren Marcel Marschall und Fenia van Klapscheut an der Reihe. Ergebnis: null Fehler, 38,17 Sekunden, Führung.

Lediglich ein Paar konnte noch annähernd an diesem Ergebnis kratzen: die Britin Holly Smith im Sattel von Hearts Destiny, die nach 38,39 Sekunden ins Ziel kam.

