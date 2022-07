Longlist für die Pony-Dressureuropameisterschaften steht fest

Auch für die Pony-Dressurreiter steht demnächst ein Championat an. Die Arbeitsgruppe Nachwuchs des Dressurausschusses des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) hat die Longlist für die Pony-EM in Strzegom aufgestellt.

Die Europameisterschaften der Ponyreiter in Polen finden vom 3. bis zum 7. August statt. Nach ihren überzeugenden Leistungen in der Saison unter anderem beim Preis der Besten und den Future Champions sind es die folgenden Paare, die perspektivisch die Deutschlandfarben vertreten werden (in alphabetischer Reihenfolge):

Lilly Marie Collin mit Cosmo callidus NRW

Georgina Kraft TSP TI Daily Challenge

Mia Allegra Lohe Tovdal’s Golden Future Imperial

Clara Paschertz mit Celebration WE

Franziska Roth mit Daily Pleasure WE

Julie Sofie Schmitz-Heinen mit Carleo Go oder Chilly Morning WE

Hubertus Stallmeister mit Adriano B

Auf die endgültige Nominierung muss aber nicht mehr gewartet werden. Nach dem internationalen Ponyturnier in Kronberg am kommenden Wochenende (8. bis 10. Juli) wird die Shortlist bekanntgegeben.