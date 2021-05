München Pferd International, Tag 1 in Bildern

Tag 1 bei Pferd International in München. Hier Impressionen für alle, die nicht da sein konnten.

Toni Meggel, der „Gourmeggle“, bei dem finanziell alles in Butter ist, unterstützt schon seit langem den Reitsport. Selbst an seinem 90. Geburtstag (!) ließ er es sich nicht nehmen, persönlich der Siegerin im Meggle-Preis zu gratulieren. Seine Ehefrau Marina an der Seite galten die Glückwünsche Jessica von Bredow-Werndl und Ferdinand BB.

Im Lousidor-Preis war Total Hope mit Isabell Freese nicht zu schlagen und Lisa Müller, die wir mit D’Avie im Training in der Mai-Ausgabe des St.GEORG besucht haben, war auch am Start.

7