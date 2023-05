München: Wieder Laura Strobel

München ist ihr Turnier! Nachdem Laura Strobel sich mit ihren beiden Vitalis-Hengsten Villeneuve gestern bereits die Siege in Prix St. Georges und 3* Grand Prix schnappte, legte sie heute in der Intermédiaire I und im Special nach.

Ein Tag kann wohl kaum besser beginnen, als mit einem weiteren persönlichen Rekord, dem dritten für Laura Strobel dieses Wochenende bei der Pferd International in München. Um 8 Uhr eröffnete die Intermédiaire I den Dressurtag. Laura Strobel und der nun elfjährige Rheinländer Hengst Villeneuve v. Vitalis gaben als vorletztes Starterpaar ihr absolut Bestes und wurden mit 74,147 Prozent belohnt. Alle fünf Richter sahen die beiden an der Spitze.

Das reichte lässig, um das niederländische Paar Joyce van Rooijen-Heutink und Gaudi Vita v. Apache auf Rang zwei zu verweisen. 73,118 Prozent waren es hier. Dritter wurde Max Wadenspanner im Sattel des ebenfalls niederländisch gezogenen Lord Leatherdale-Sohn Heathrow (70,088).

Grand Prix Special

Ein viertes Personal Best wurde es zwar nicht für Laura Strobel im Grand Prix Special von München, aber dafür die vierte gelbe Schleife und die zweite auf Grand Prix-Niveau – was die gesamte Anzahl der internationalen Grand Prix-Siege Strobels nun auf drei erhöht. Also ein super Wochenende für die Bereiterin des Gestüts Vorwerk.

Heute reichten ihr und Valparaiso dafür 69,936 Prozent. Heute scheint der Tag des Wechselwurms zu sein, denn bei einer ansonsten ansprechenden Runde wurden auch diesen beiden die fliegenden Wechsel von Sprung zu Sprung zum Verhängnis, was ein Ergebnis jenseits der 70 Prozent vereitelte.

Eine weitere Wiederholungstäterin auf Rang zwei: Anna-Christina Abbelen mit Sam Donnerhall und einem Endergebnis von 69,447 Prozent. Dritte wurde mit 67,681 Prozent die Österreicherin Jacqueline Toniutti auf Stradivari.

