Nach Freispruch in Aachen: Edward Gal erwägt Klage gegen PETA

PETA hatte vor dem Landgericht Aachen zum wiederholten Mal gegen den niederländischen Dressurreiter Edward Gal eine Klage angestrengt. Und wieder verloren. Es ging um das blutige Maul des Pferdes Undercover anlässlich der Europameisterschaft 2015. Nun überlegt Gal seinerseits rechtliche Schritte anzustreben.

Edward Gal und PETA werden wohl niemals beste Freunde. Mehrfach hatte die Tierschutzorganisation eine Klage wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz gegen den niederländischen Championatsreiter wegen der Vorkommnisse bei den Europameisterschaften 2015 angestrengt. Bei der EM, die auch wegen der krassen Fehlbeurteilung des lahmenden Totilas in die Geschichtsbücher eingegangen ist, hatte Gals Pferd Undercover aus dem Maul geblutet und war abgeläutet worden. Zuvor hatte der hoffnungslos verspannte Wallach in der Prüfung Höchstnoten bekommen.

PETA hatte mehrfach den niederländischen Dressurreiter verklagt, jedesmal ohne Erfolg. Auf ihrer eigenen Webseite schreibt die Organisation zum heutigen Verfahrenstag, er sei zustande gekommen, weil PETA „Druck“ ausgeübt habe. Im Vorfeld gab sich die klagende Seite optimistisch: „Es ist ein Meilenstein, dass ein Tierschutzfall mit einem prominenten Täter nach über sechs Jahren vor Gericht kommt. Edward Gal hat sich massiv und sogar mit einem eigenen Gutachten dagegen gewehrt, die Verantwortung zu übernehmen. Vermutlich hat auch sein Promi-Status dazu geführt, dass die Strafjustiz das Verfahren hinausgezögert und die Misshandlung des Pferdes somit viel zu lange legalisiert hat. Wir hoffen nun auf eine harte Strafe für Edward Gal“.

PETA verliert abermals gegen Edward Gal

Heute wurde vorm Landgericht Aachen wieder verhandelt. Wie die niederländische Webseite horses.nl meldet, verlor PETA auch diesen Prozess. PETA hatte argumentiert, Undercover sei zu lange in Rollur-Position geritten worden. Zu lange, das würde mehr als zehn Minuten in Folge bedeuten. So lange sah das Reglement des Weltreiterverbandes (FEI) die erzwunge enge Kopf-Hals-Haltung damals als tolerabel an. Die Richter wollten dieser Argumentation der klagenden Organisaton nicht folgen. PETA veröffentlichte dazu nach der Urteilsverkündung auf seiner Website ihre Sicht der Dinge: „Ein unvermeidbarer Verbotsirrtum, da sich der niederländische Dressurreiter damals noch „gerade so“ an die zu jener Zeit geltenden Standards gehalten habe“.

Nach Angaben von horses.nl hatte unter anderem Jacques van Daele, der belgische Steward, der damals verantwortlich in Aachen war, in einem Statement ausgesagt, es sei „nichts Ungewöhnliches vorgefallen“. Jacques van Daele ist auch internationaler Richter. Er war 2021 auf dem internationalen Turnier in Opglabbeek im Einsatz. Dort beurteilte er Total US unter Edward Gal in der Kür mit über 85 Prozent.

Am Abend meldete horses.nl, dass nunmehr Edward Gal überlege, rechtliche Schritte einzulegen. Der niederländische Dachverband KNHS wird zitiert: Zwar habe die „Gerechtigkeit gewonnen, aber sein (Gals) Image könnte durch die negative Publicity in Deutschland beschädigt worden sein. Vor allem, weil in der deutschen Presse falsche Informationen veröffentlicht wurden.“ Hinter dieser Formulierung steht die Behauptung, deutsche Medien hätten ein einem der früheren Prozesse berichtet, Gal sei für schuldig befunden und zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

Anm. d. Red. Wir haben uns während des gesamten Tages um eine Stellungnahme seitens der Pressestelle des Landgerichts Aachen bemüht, haben aber auf keinen unserer diversen Kontaktanfrage über unterschiedliche Kanäle eine Reaktion erhalten, deswegen können wir uns nur auf die zitierten Quellen berufen.