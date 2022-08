Noch eine WM-Medaille für Familie Klimke/Busacker

In diesem Fall steht „WM“ nicht für Welt-, sondern für Westfälische Meisterschaften. Da hat am Wochenende unter anderem Greta Busacker eine Goldmedaille geholt.

Das Westfälische Pferdezentrum in Münster-Handorf ist seit Wochen jedes Wochenende gut besucht. Erst Trakehner Bundesturnier, dann die Westfalen-Woche und nun fanden die Westfälischen Meisterschaften dort statt. Mit dabei war unter anderem Greta Busacker, deren Vielseitigkeitskarriere diese Saison nach einer Verletzung etwas auf Eis gelegt werden musste. Doch Dressurreiten geht offensichtlich. Während ihre Mutter Ingrid Klimke mit Franziskus bei den Weltmeisterschaften in Herning ihren ersten Auftritt in einem deutschen Dressur-Championatsteam hatte, ritt Tochter Greta in Münster zum Titel der Jungen Reiter auf dem Dressurviereck.

Mit dem neunjährigen Equitana’s Firlefranz stellte sie einen Sohn von Franziskus vor, der mit ihrer Mutter in Balve Dritter in der Qualifikation für den Nürnberger Burg-Pokal war. Mit Greta war es in diesem Jahr der erste Turniereinsatz. Sie gewannen sowohl die FEI Mannschaftsaufgabe der Jungen Reiter als auch die Einzelaufgabe, ersteres mit 72,50 Prozent, letzteres mit 74,43. Lediglich in der Kür mussten sie sich mit 76,83 Prozent mit Rang zwei hinter U21 Mannschaftseuropameisterin Lucie-Anouk Baumgürtel auf Farlana begnügen. Sie war zuvor in beiden Wertungen Zweite gewesen. Ihr Kür-Sieg mit 77,29 Prozent ließ sie bis auf wenige Zehntel an Greta Busacker heranrücken. Aber am Ende holte diese den Titel vor Baumgürtel und dürfte damit ihr Ziel, ein Ticket zu den Deutschen Jugendmeisterschaften, sicher in der Tasche haben.

Bronze ging an einen alten Bekannten, den einstigen Prämienhengst Goldberg. Er wurde ja von Hubertus Schmidt ausgebildet und geht nun unter dessen Stallreiterin Anna Schölermann. Nach Rang fünf in der Mannschaftsaufgabe arbeiteten sie sich mit zwei dritten Plätzen in Einzelaufgabe und Kür auch auf Platz drei in der Gesamtwertung vor.

Weitere Titel

Noch eine weitere Mannschaftseuropameisterin der Familie Baumgürtel hatte die Nase vorn bei den Junioren: Lana-Pinou Baumgürtel, die in Münster die Oldenburger Stute Escalla gesattelt hatte. In der Kür gab es fast 80 Prozent für die beiden. Silber ging an Mette Schön mit Maditah, Bronze an Lara Middelberg mit Fine Flashlight.

Bei den Ponys hatten Hannah Charlotte Isbruch und Dabia Dior die Nase vorn. Lotta Plaas und Cosmopolitan wurden Zweite, Maximilia Osterhoff und Mr. Handsome Dritte.

Neben dem „normalen Westfälischen Nachwuchschampionat“ mit Großpferden auf L-Niveau, das an Johanna Nienkemper auf Bon Cheri ging, gibt es in Westfalen auch ein Nachwuchschampionat mit Ponys. Hier siegte Sophie Bayer mit Chira.

Im Parcours gewann Bundestrainer Otto Beckers Tochter Helena auf Christoph Columbus die Westfälische Meisterschaft der Ponyspringreiter. Das Nachwuchschampionat ging an einen weiteren Spross aus namhaften Springreiter-Haushalt: Malte Merschformann mit Clintello. Bruder Max siegte auf Stroller bei den Junioren. Bei den Jungen Reitern setzte sich Tessa Thenhausen auf Casjopaja durch.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.