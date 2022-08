WM Herning: Frederic Wandres und Duke of Britain zurückgezogen

Für Duke of Britain und Frederic Wandres sind die Weltmeisterschaften der Dressurreiter vorbei. Das Paar wird heute nicht mehr im Grand Prix Special starten.

Kein Grand Prix Special für Duke of Britain und Frederic Wandres. Das Paar aus Hagen wurde von der Mannschaftsführung zurückgezogen. Das hat die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) in Herning mitgeteilt.

„Sein Reiter hat ihn in Absprache mit der deutschen Teamführung zurückgezogen“, heißt es in der Mitteilung. Und weiter wird Equipechef Klaus Roeser zitiert: „Nach dem morgendlichen Check haben wir so entschieden. Das ist bedauerlich für Frederic und die deutsche Mannschaft, aber das Wohl des Pferdes steht immer an erster Stelle“.

Super Saison für Duke of Britain

Der Hannoveraner Dimaggio-Sohn war gestern als letzter deutscher Mannschaftsstarter ins Viereck gegangen. Seine Vorstellung reichte bei weitem nicht an die Prüfungen heran, die der Wallach in der Saison bereits gezeigt hat. Neben teuren Fehlern in der Galopptour wirkte der Fuchs matt und Frederic Wandres hatte ihn bewusst nicht voll ausgeritten, wie er nach seinem Ritt sagte.

Duke of Britain verhalf seinem Reiter in Balve zu Silber in der Deutschen Meisterschaft in Grand Prix Special und Kür. In Aachen war die Kombination Zweite hinter Cathrine Dufour und Vamos Amigos.