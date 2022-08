Vet-Check Springen WM Herning: Alle deutschen Pferde „accepted“

Derzeit läuft bei den Weltmeisterschaften in Herning der Vet-Check der Springpferde. Die deutsche Equipe war als zweite Mannschaft an der Reihe und machte einen guten Eindruck.

Alle fünf Paare, also auch die Reservisten traten heute zum Mannschaftsweise zum Vet-Check der Springpferde an. Brasilien machte den Anfang, Deutschland kam als nächste Nation. Christian Ahlmanns Dominator Z, Stargold von Marcus Ehning, Reservist Messi van’t Ruytershof mit Janne Friederike Meyer-Zimmermann, Chakaria von André Thieme und die Championatsdebütanten Limbridge und Jana Wargers hatten keinerlei Probleme. Es kann also losgehen.

Morgen steht um 10 Uhr das Aufwärmspringen auf dem Programm. Da geht es noch um nichts, es dient Reitern und Pferden dazu, sich an das Stadion und die Atmosphäre zu gewöhnen. Am Mittwoch um 11 Uhr wird es dann ernst mit dem Zeitspringen, der ersten Wertung für Mannschafts- und Einzelweltmeisterschaft. Donnerstag folgt der erste Umlauf des Nationenpreises ab 13 Uhr. Freitag fällt die Entscheidung, wer Mannschaftsweltmeister 2022 wird, ab 21 Uhr. Samstag haben die Springreiter und -pferde frei. Um die Einzelmedaillen geht es am Sonntag.

