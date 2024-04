Schenefeld: Reitpferdeprüfung an OL-Siegerhengst Bon Esprit, Special für Brunkhorst

Der OL-Siegerhengst Bon Esprit konnte nach seinem Rückzug beim Sporttest seinen ersten Turnierstart gewinnen. Und an Juliane Brunkhorst war auch heute kein Vorbeikommen – fast.

Mit Spannung erwartet hatten alle den Auftritt des gefeierten Oldenburger Körsiegers Bon Esprit bei seinem Sporttest in Verden. Es war der erste öffentliche Auftritt des vierjährigen Bon Courage-Sohnes, seit er über die Auktion nach der Körung auf das Gut Schönweide gewechselt war. In Verden blieb der Hengst unter den Erwartungen, die er in Vechta geweckt hatte. Die Anmelder zogen ihn zurück.

Heute stand nun sein erster Vergleich mit Alterskollegen unter Turnierbedingungen auf dem Programm und den hat er mit Bravour gemeistert. Der Dunkelfuchs gewann die Prüfung mit der Endnote 8,5. Die ergab sich aus Trab 8,5, Galopp 9, Schritt 8,0, Ausbildungsstand 8,0 und Gebäude 9,0. Vorgestellt wurde Bon Esprit von Hannes Lütt.

Knapp geschlagen geben musste sich mit 8,4 (Schritt 8,0, sonst alle Teilnoten 8,5) der Hannoveraner Wallach Quino v. Q-Sieben unter Tessa Frank.

Grand Prix Special an Brunkhorst

Die Reitpferdeprüfung war die erste Prüfung des Tages in Schenefeld, der Grand Prix Special bildete den Abschluss. Und wieder hießen die Sieger Juliane Brunkhorst und Aperol. 73,431 Prozent gaben die fünf Richter dem 13-jährigen Ampere-Sohn aus der Zucht und im Besitz von Heidi Blohm, was am Ende einen deutlichen Vorsprung bedeutete.

Über Rang zwei konnte sich Charlott-Maria Schürmann auf ihrem elfjährigen KWPN-Wallach Ivar freuen. Für den Desperado-Sohn war es erst der zweite Grand Prix-Special nach Neumünster, für den es heute 71,118 Prozent gab.

Aperols Stallgefährte Con Cento belegte mit Brunkhorst den dritten Platz, heute mit 70,765 Prozent.

In der „Young Horses Dressage Trophy“, der Dressurprüfung Klasse S* Kandare für Nachwuchspferde, holten Charlott-Maria Schürmann und der erst siebenjährige WM-Neunte des Vorjahres, Life Time v. Livaldon, den zweiten Sieg in Folge. Heute wurden es 72,358 Prozent. Sie waren das einzige Paar, das auf ein „ziemlich gutes“ Ergebnis, also über 70 Prozent kam. Perfekte Vorbereitung für den Hannoveraner Hengst auf das erste Etappenziel diese Saison, die Horses & Dreams in Hagen, wo es ja unter anderem um ein Ticket für das Finale im Nürnberger Burg-Pokal geht.

