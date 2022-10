Vilhelmsborg: Helgstrand siegt im CDI3*-Grand Prix, Merrald Rasmussen im Prix St. Georges und mehr

Während die Dressurreiter für Weltcup-Punkte nach Helsinki gereist sind, starten die Weltcup-Aspiranten auf dem Viereck in Vilhelmsborg. Heute stand dort allerdings erst einmal der Grand Prix der CDI-Tour auf dem Programm. Unter anderem.

Andreas Helgstrand konnte heute Abend seinen eigenen Preis in Empfang nehmen. Helgstrand Dressage ist nämlich Sponsor der Großen Tour in Vilhelmsborg und da hatte er die Nase vorn. Im Sattel der erst achtjährigen Dänischen Warmblutstute Queenparks Wendy v. Sezuan, mit der er vergangenes Jahr Sechster bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde gewesen war, hatte er früh die Führung übernommen und sie bis zum Schluss nicht mehr hergegeben. Dafür reichten dem Paar heute 71,804 Prozent. Dabei hatten drei Richter die beiden an der Spitze: Kurt Christensen (DEN/C), Maria Colliander (FIN/M) und Pia Fälth (SWE/B). Lone Dichmann (DEN) bei E hatte sie an zweiter Stelle, Mercedes Campdera Alatorre aus Mexiko sah sie mit 68,043 Prozent nur auf Rang zehn.

Platz zwei ging an Dorothee Schneider mit der zehnjährigen Oldenburger Sandro Hit-Tochter Sisters Act, die die Reitmeisterin ebenfalls schon jung bekam. Bereits fünfjährig präsentierte sie sie auf den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde, nahm mit ihr an drei Finals teil, ebenso wie am Finale des Nürnberger Burg-Pokals und am Louisdor-Preis. Vilhelmsborg ist nun das vierte internationale Grand Prix-Turnier, bei dem es 70,543 Prozent gab.

Dahinter folgten mit geringem Abstand drei Däninnen: Nadja Aaboe Sloth auf dem neunjährigen Foundation-Sohn Favour Gersdorf (70,478), Charlotte Heering mit Bufranco v. Negro (70,326) und Marianne Helgstrand im Sattel von Super Mario v. For Compliment (70,022).

Juliane Brunkhorst und Aperol v. Ampere konnten sich mit 69,630 Prozent Rang sieben hinter Emma Kanerva (FIN) und Mist of Titanium sichern (69,696).

Kleine Tour und mehr

Während die Dressurpferde-WM-Sechste Wendy schon Grand Prix geht, lässt sich Nanna Merrald Rasmussen mit dem Silbermedaillengewinner Blue Hors Touch of Olympic L v. Don Olymbrio mehr Zeit. Er präsentierte sich in der kleinen Tour und überzeugte dort mit 74,206 Prozent. 73,206 Prozent gab es für das Paar auf Rang zwei, Helen Langehanenberg mit der ebenfalls achtjährigen Zonik-Tochter Zaeta de Malleret. Dahinter reihte sich Cathrine Laudrup-Dufour mit ihrer Zukunftshoffnung ein, dem schwedischen Zaladin-Sohn Vividus, der mit 71,647 Prozent eine gelungene Premiere im großen Viereck feierte.

Auch Nachwuchsreiter sind in Vilhelmsborg am Start. Die U25-Grand Prix-Reiter hatten heute morgen den Tag eröffnet, allerdings ohne deutsche Beteiligung. Siegerin war mit genau 72 Prozent die Dänin Karoline Rohmann im Sattel von Jakas Don Louvre. An zweiter Stelle folgten Jessica Poelman aus den Niederlanden und der Johnson-Sohn Chocolate Cookie (69,282) vor Evelina Söderström im Sattel von Cilantro (69,179), auch dies ein Johnson-Sohn.

Bei den Junioren hielt Rose Oatley mit Rock Revolution die deutschen Fahnen hoch. Sie belegten zweimal Rang drei, erst in der FEI-Einzelaufgabe (69,794), dann in der Kür (74,142). An der Spitze wechselten sich Annabelle Rehn (DEN) mit Nikitaro und Laura Laustsen (SWE) im Sattel von Fairy Tale ab. Rehn und ihr Blue Hors Don Romantic-Sohn siegten gestern mit 70,833 Prozent, mussten sich heute aber mit Rang zwei begnügen (74,558). Laustsen und ihr Westfale v. Friedensritter waren gestern Zweite (70,049) und hatten heute die Nase vorn (75,283) – für Laura sehr passend, denn sie feiert heute ihren 17. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch!

Alle Ergebnisse aus Vilhelmsborg finden Sie hier.