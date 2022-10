Riad: Christian Ahlmanns Solid Gold Z wird seinem Namen mal wieder gerecht

Wenn es ein Synonym für Beständigkeit und Zuverlässigkeit in Pferdegestalt gibt, zählt Christian Ahlmanns Solid Gold Z ganz sicher dazu. Das hat er heute wieder in Riad demonstriert.

Ehe es in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad morgen um das Finale von Global Champions Tour und League 2022 geht, stand heute erst einmal ein 1,55 Meter-Springen mit Stechen als Highlight auf dem Programm. Das wurde ziemlich souverän zur Beute von Christian Ahlmann und Solid Gold Z. In 33,37 Sekunden flog der elfjährige Oldenburger Stakkato Gold-Sohn zum Sieg in dem Springen und sicherte seinem Reiter und dem Gestüt Zangersheide damit 25.250 Euro Hafergeld.

Zweiter wurde Bertram Allen (IRL) mit dem Selle Francais-Wallach Empoli de Champloue v. Arko (33,82). Mit seinen erst acht Jahren hat der Fuchs nun schon zum zweiten Mal eine silberne Schleife in einer 1,55 Meter-Fünf-Sterne-Prüfung geholt nach Valkenswaard Ende August.

Max Kühner (AUT) und EIC Cooley Jump the Q sprangen in 34,16 Sekunden auf Rang drei, haarscharf vor Peder Fredricson und Christian K, die gerade mal eine hundertstel Sekunde langsamer gewesen waren.

Für eine weitere deutsche Platzierung sorgten Jens Baackmann und Aglaia J v. Arpeggio auf Rang neun (35,38). Philipp Weishaupt und Asathir hatten sich zwar fürs Stechen qualifiziert, verzichteten aber auf einen Start.

Ansonsten hatten Daniel Deußer und Bingo Ste Hermelle vier Fehler im ersten Umlauf. Acht wurden es für Marcus Ehning mit Priam du Roset, elf für Christian Kukuk und Nice van‘ Zorgvliet.

