Zweimal Olympia in einem Pferd – Rita Ralao Duarte siegt in Hamburg im Derby-Grand Prix

Bis zu ihrem 18. Lebensjahr wollte sie Ballerina werden, hat kurz Wirtschaft studiert, dann wurden Pferde zum Lebensinhalt: Die Portugiesin Rita Ralao Duarte hat mit einem für sie ganz besonderen Pferd den Grand Prix im Hamburg, die Qualifikation für das Deutsche Dressur-Derby gewonnen.

Mit 71,0 Prozent hat die Portugiesin Rita Ralao Duarte den Grand Prix in Hamburg, Qualifikation für das 64. Deutsche Dressur-Derby gewonnen. Das ist ihr persönliches Bestergebnis. Für die 30-Jährige ein wichtiger Schritt in Richtung Olympische Spiele in Paris. Der elfjährige Lusitano Irao ist ein in mehrfacher Hinsicht besonderes Pferd für die Portugiesin. Sein Vater ist der legendäre Rubi, unter Goncalo Carvalho, wo die beiden es in die Kür schafften, die Überraschung der Olympischen Spiele in London 2012. Die Mutter Oxalis da Meia Lua hat Rita Ralao Duertes Vater Miguel für die Olympischen Spiele von Hongkong 2008 qualifizieren können. Heute war ihr Vater auch vor Ort. „Er ist mein Pfleger, mein Trainer und meine mentale Stütze“, so die Siegerin.

Starke Portugiesen im Derby Grand Prix Hamburg

Rita Ralao Duarte war schon in Hagen bei Horses and Dreams am Start. Ihr Irao steht im luxemburgischen Besitz. Vorbereitet auf den Start in Hamburg haben sich die beiden bei Nuno Palma e Santos. Der Portugiese betreibt nordwestlich von Hamburg einen Dressurausbildungsstall.

Nicht weniger olympisch der Platz zwei: Die Australierin Simone Pearce kam mit Destano, den sie in Tokio 2021 im Olympischen Viereck präsentierte, auf 70,696 Prozent. Der Deckhengst ist übrigens der Vater von Katharina Hemmers Denoix.

Auch Platz drei ging nach Portugal: Antonio Vale und der 13-jährige Oldenburger Fine Fellow verließen die neu gestaltete Arena mit 69,391 Prozent.

Im Derbyfinale am Sonntag wird man keine dieser drei Kombinationen sehen. Dank einer Sonderausschreibung können Kaderreiter wählen, ob sie im Finale mit Pferdewechsel, das traditionell mit Pferdewechsel ausgetragen wird, starten oder nicht. Die fünf Erstplatzierten fokussieren sich auf eine eventuelle Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris. Sie werden nicht das Finale bestreiten.

Finalistinnen für das Deutsche Dressur-Derby 2024

Im 64. Deutsche Dressur-Derby werden Katharina Haas aus Österreich mit der westfälischen Stute Let it Be NRW, die Finnin Anna Tallberg und Grevens Zorro sowie Sarah Waldsperger aus Wentorf mit Royal Dream um das blaue Band konkurrieren. Die letztjährige Siegerin, Andrea Timpe, erwischte einen schlechten Tag. Sie schaffte es nicht in die Finalränge.

Die erfahrenste Reiterin in diesem Trio ist Anna Tallberg, die für Finnland mit ihrem Zack-Sohn Grevens Zorro 2021 bei den U25-Europameisterschaften, 2022 bei der WM in Herning und 2023 bei der EM in Riesenbeck dabei war.

Ergebnisse des Grand Prix Hamburg 2024