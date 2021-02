Ein weiterer Sieg für David Will und mehr Sunshine Tour-Erfolge

Die deutschen Springreiter haben heute reiche Beute gemacht bei der Sunshine Tour in Vejer de la Frontera. Allen voran einmal mehr David Will.

Schon letzte Woche waren David Will und sein 15-jähriger Routinier Forest Gump siegreich in der Großen Tour der Sunshine Tour gewesen und heute knüpften sie daran an. Sie gewannen die höchstdotierte Prüfung über 1,50 Meter gegen die Uhr nach einer fehlerfreien 64,88 Sekunden Runde – ziemlich drei Sekunden schneller als die Konkurrenz.

Die kam vor allem in Gestalt des Iren Michael G Duffy auf der neunjährigen BWP-Stute My Way v. Emerald-Nabab de Reve daher. Bei den beiden stoppte die Uhr nach 67,90 Sekunden. Damit waren sie exakt eine zehntel Sekunde schneller als Derin Demirsoy auf Dadjak ter Putten.

Für weitere deutsche Schleifen sorgten Gerrit Nieberg und Ben an neunter Stelle, Kendra Claricia Brinkop mit Kastelle Memo auf Rang elf und Katharina Offel im Sattel von Chaning Tatum auf Platz 15.

Noch mehr Nieberg

David Will mag den dicksten Fisch an Land gezogen haben, aber einer, der sich auch auf gar keinen Fall beklagen kann, ist Gerrit Nieberg. Neben der Platzierung in der großen Tour ritt er den 14-jährigen Chacco-Blue Sohn Chactus auf den zweiten Platz in einem weiteren 1,45 Meter-Zwei-Phasen-Springen. Sieger war hier der Franzose Olivier Perreau auf Dolce Deceuninck.

Im selben Springen ritt David Will den Zangersheuder Waranta-Sohn Ted auf den elften Platz.

Und dann gab es auch noch für Gerrit Nieberg eine Siegerschleife, nämlich im 1,45 Meter-Springen der mittleren Tour, das er im Sattel der KWPN-Stute Baynounah v. Numero Uno für sich entscheiden konnte.

Hier gab es zudem einen sechsten Platz für Richard Vogel und den elfjährigen Württemberger Wallach Colour my Life v. Cicero Z van Paemel. Und Katharina Offel auf Cornido, Torben Köhlbrandt mit Zirocoul sowie Laura Klaphake im Sattel von Davenport reihten sich auf Rang 18 bis 20 ein.

