Hans-Joachim Erbel soll auf Graf zu Rantzau als FN-Präsident folgen

Breido Graf zu Rantzau wird nicht wieder für das Amt des Präsidenten der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) kandidieren. Das hat der 71-Jährige bekanntgegeben. Und einen Nachfolger hat er auch vorgeschlagen: Hans-Joachim Erbel, ehemals langjähriger Chef des Equitana-Veranstalters Reed Exhibitions.

Wird Hans-Joachim Erbel neuer Vorsitzender der FN? Nach 16 Jahren als Präsident der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) wird Breido Graf zu Rantzau nicht wieder für das Amt zur Verfügung stehen. Der Holsteiner Pferdezüchter, den schon länger gesundheitliche Probleme plagen, hat das heute öffentlich gemacht. Gleichzeitig hat er einen potenziellen Nachfolger in Übereinstimmung mit dem Präsidialausschuss der FN vorgeschlagen: Hans-Joachim Erbel.

Diesen Namen schlug Breido Graf zu Rantzau heute in in Warendorf als seinen Nachfolger vor. 40 Personen, die Vorsitzenden der Landesverbände und der Zuchtverbände, waren deswegen heute in der Springhalle des Olympiastützpunkts in Warendorf zusammengekommen. Die Behörden hatten für dieses Treffen, das unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln durchgeführt wurde, grünes Licht gegeben.

Die Wahl zum neuen Präsidenten, übrigens ein ehrenamtliches Engagement ohne Bezahlung, soll am 6. und 7. Juli stattfinden. Breido Graf zu Rantzau sagte, die FN sei „gut aufgestellt“

Sein designierter Nachfolger Hans-Joachim Erbel, 61, war bis Mitte 2020 Geschäftsführer der Reed Exhibitions Deutschland GmbH. Das international tätige Unternehmen veranstaltet unter anderem die Equitana in Essen. Erbel stammt aus Baden-Württemberg, hat in Darmstadt studiert und lebt jetzt in Solingen. In seiner Studienzeit war er als Studentenreiter in Darmstadt aktiv, veranstaltete unter anderem die Deutschen Hochschulmeisterschaften 1989, die am zweiten Novemberwochenende, dem Wochenende des Mauerfalls stattfanden.

Der studierte Wirtschaftsingenieur war vor seiner Tätigkeit bei Reed Exhibitions unter anderem bei der AEG und anschließend bei der Messe Frankfurt als Geschäftsführer tätig. Nach Beendigung seines Arbeitsverhältnis bei seinem langjährigen Arbeitgeber ist er aktuell im Vorstand des FAMA, dem Fachverband Messen und Ausstellungen in Deutschland, engagiert.

Dass Erbel bei seiner Karriere der Humor nicht verloren gegangen ist, konnte man übrigens während der Equitana regelmäßig erleben, zum Beispiel bei seinem Auftritt als „Herr Kuki“.

Der Holsteiner Pferdezüchter Breido Graf zu Rantzau war seit 2005 FN-Präsident.