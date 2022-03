CHIO Aachen Campus bietet ganzjährig Trainings- und Fortbildungsprogramme für alle Reiter

Zehn Tage im Jahr blickt die ganze Welt zum CHIO Aachen. Aber die Soers soll nicht nur während der Turniertage Anlaufstelle für Reiter und Pferdefreunde sein. Darum gibt es jetzt den CHIO Aachen Campus.

„Wir möchten allen Reitern die Chance geben, sich mit einigen der renommiertesten Coaches und mithilfe modernster Analysetechnik kontinuierlich zu verbessern – und das auf dem vielleicht schönsten Reitsportgelände der Welt“, beschreibt Stefan Knopp, Leiter des CHIO Aachen CAMPUS, die Idee hinter dem Projekt. Darum stehen nun das ganze Jahr lang diverse Angebote auf dem Programm mit den Schwerpunkten Nachwuchsförderung, Training, Bildung und Digitales.

Beispielsweise gibt es nun einen Trainingstag für Amateurreiter. Dabei wird eine „renommierte Reitsportpersönlichkeit“ – so heißt es von den Aachenern – eine Trainingsanalyse des Reiter-Pferd-Paares machen und außerdem gibt es noch Ratgeber in Sachen Gesundheit und Fitness für den Reiter und das Pferd.

Das bereits bekannt Exzellenz-Programm, bei dem ja talentierte Nachwuchsreiter mit Spitzenausbildern trainieren, soll es im Sommer auch für ambitionierte Amateurreiter im Dressur- und Springsattel geben.

Ganz neu ist das Zertifikationsprogramm zum „Equestrian Manager“, das der CHIO Aachen gemeinsam mit der RWTH Aachen ins Leben gerufen hat. Es handelt sich dabei um ein berufsbegleitendes Programm, das international ausgerichtet ist, und angehenden Leiter von Pferdebetrieben das nötige Know-how mit auf den Weg soll.

Außerdem gibt es regelmäßig Seminare und Workshops und Trainingsangebote für ganze Reitvereine. In den Ferien werden Camps veranstaltet, außerdem Pony-Wochenenden für Kinder. Last but not least soll es auch wieder einen CHIO Aachen Hackathon geben.

Weitere Infos: www.chioaachencampus.de

„FEI Youth Equestrian Games“

Eigentlich wäre Dakar im Senegal dieses Jahr Ausrichter der Olympischen Jugend-Sommerspiele gewesen. Doch aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Projekt auf 2026 verschoben. Für die Reiter wird es allerdings ein Ersatzturnier geben: die „FEI Youth Equestrian Games“. Der CHIO Aachen ist Veranstalter. Und zwar eingebettet in den regulären CHIO.

Die 30 Nachwuchsspringreiter aus 30 Nationen reiten also wie die ganz Großen im Hauptstadion der Soers, wenn das Turnier vom 24. Juni bis 3. Juli wieder die Weltelite des Pferdesports ins Dreiländereck lockt.