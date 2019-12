Fahrsport: Der Bundeskader für 2020 steht

Nach Saisonabschluss hat sich der Fahrausschuss des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) zusammengesetzt. Nun steht auch fest, wer in der nächsten Saison für den Bundeskader fahren darf.

Das Hauptkriterium zur Auswahl in den Bundeskader ist die Perspektive zur erfolgreichen Teilnahme an einem Championat. Mit anderen Worten: Wer kann in der Weltspitze vorne mithalten? Alle, auf die das zutrifft, finden sich nun im Championatskader wieder. Die Perspektivkader-Fahrer bringen alle Möglichkeiten mit, um über kurz oder lang ganz vorne mit dabei zu sein. In den Nachwuchskadern sind die jugendlichen Fahrer gelistet.

Folgende Fahrer sind im Bundeskader:

Championatskader Vierspänner

Michael Brauchle, Mareike Harm, Anna Sandmann, Christoph Sandmann, Georg von Stein

Perspektivkader Vierspänner (ergebnisorientiert)

Dirk Gerkens, Rene Poensgen, Markus Stottmeister

Championatskader Zweispänner

Sandro Koalick, Anna Sandmann, Lars Schwitte, Sebastian Warneck

Perspektivkader Zweispänner (ergebnisorientiert)

Marco Freund, Torsten Koalick, Arndt Lörcher, Stefan Schottmüller, Jörg Zwiers

Perspektivkader Zweispänner (perspektivisch)

Oliver Böhme, Elena Scheipers

Championatskader Einspänner

Anika Geiger, Claudia Lauterbach, Dieter Lauterbach, Fokko Straßner, Marie Tischer, Jessica Wächter

Perspektivkader Einspänner (ergebnisorientiert)

Christoph Dieker, Jovanca Marie Kessler, Jens Motteler

Perspektivkader Einspänner (perspektivisch)

Lars Krüger, Klaus Tebbe

Championatskader Pony-Vierspänner

Steffen Brauchle, Michael Bügener, Sven Kneifel, Jaqueline Walter

Perspektivkader Pony-Vierspänner (erfolgsorientiert)

Florian Wissdorf

Championatskader Pony-Zweispänner

Dieter Baackmann, Birgit Kohlweiß

Perspektivkader Pony-Zweispänner (ergebnisorientiert)

Carl Holzum, Rene Jeurink, Louise Reinke, Thomas Schuppert

Perspektivkader Pony-Zweispänner (perspektivisch)

Stephan Koch

Championatskader Pony-Einspänner

Katja Berlage, Niels Grundmann, Sandra Schäfer

Perspektivkader Pony-Einspänner (erfolgsorientiert)

Pia Grundmann

Perspektivkader Pony-Einspänner (perspektivisch)

Andreas Pues-Tillkamp, Karolin Schettler

Nachwuchskader 1 – U14

Pia Schleicher, Philipp Stolzenberg, Lea Voskort

Nachwuchskader 1 – U18

Tom Bücker, Anna Hüsges, Anna-Marie Lass, Amelie Müller, Lea Schröder

Nachwuchskader NK 1 – U21

Michelle Bloßfeld, Carla Rietzler, Hannah Rietzler, Lisa Maria Tischer, Anne Unzeitig

Nachwuchskader NK 2 – U21

Judith Bening, Nea-Renee Bonneß, Sophie Hüsges, Leon Reinhardt