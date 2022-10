FEI-Vorschlag: Kandare in Grand Prix und Sporen sollen optional werden – eine gute Idee?

Wie kann sichergestellt werden, dass der Reitsport die sogenannte „Social License“ behält? Um diese Frage geht es unter anderem bei der diesjährigen FEI-Generalversammlung. Dazu gibt es mehrere Vorschläge und dazu wiederum auch schon erste Stellungnahmen seitens der Interessenvertreter.

Im Juni hat der Weltreiterverband FEI die Einführung der „Equine Ethics & Wellbeing Commission“ (EEWB) bekannt gegeben. Sie sollte Vorschläge erarbeiten, wie das Wohlergehen von Sportpferden dauerhaft gesichert werden kann. Diese Vorschläge werden am 12. November bei der FEI Generalversammlung in Kapstadt Thema sein. In einem öffentlich einsehbaren Schreiben werden Ergebnisse der EEWB Beratungen vorgestellt:

Einführung einer Regel in allen Disziplinen, die es dem vorsitzenden Richter (oder jemand anderem, der dazu ernannt wurde) erlaubt, ein Paar auszuschließen, wenn dessen Auftritt gegen die Prinzipien des Welfare of the Horse verstößt. Ein solcher Ausschluss sollte endgültig und nicht anfechtbar sein.

Keine Kandarenpflicht mehr für Grand Prix-Prüfungen (auf CDI1* und CDI2*-Niveau ist der Gebrauch der Trense bereits seit 2019 möglich)

Aufhebung der Sporenpflicht in allen Disziplinen (Bislang waren Sporen außer bei Children und Ponyreitern in allen internationalen Dressurprüfungen Pflicht. Im Springen waren sie nicht Pflicht, in der Vielseitigkeit optional in allen drei Teildisziplinen, in der Para-Dressur ebenfalls und im Distanzreiten sind Sporen verboten.)

Die Verschnallung des Sperrriemens soll einheitlich in allen FEI Disziplinen geregelt werden, idealerweise mit einem von der FEI zertifizierten Messinstrument.

Es soll eine Weiterbildungskommission gegründet werden, die bereits existierende Horsemanship-Module im Rahmen des FEI Campus unter die Lupe nimmt und gegebenenfalls Anpassungen vorschlägt.

Es soll ein Forschungsetat bereit gestellt werden, speziell für die Erkenntnisse im Zusammenhang mit dem Wohlergehen von Pferden.

Diese Vorschläge wurden den Ausschüssen für die einzelnen Disziplinen der FEI vorgestellt. Die meisten Vorschläge fanden von deren Seiten Zustimmung und es wird bereits daran gearbeitet, wie eine Implementierung aussehen könnte.

IDRC und IDTC dagegen

Die Vorschläge, die Kandaren- und die Sporenpflicht aufzuheben, hat allerdings zu einer prompten Reaktion des Internationalen Dressur Reiter Clubs (IDRC) und des Internationalen Dressur Trainer Clubs (IDTC) geführt, die gegen die Umsetzung dieser Vorschläge sind. In einem von Linda Keenan als Generalsekretärin des IDTC und von Klaus Röser als Generalsekretär des IDRC unterschriebenen Statement heißt es:

„Die Ablehnung der Kandare beruht auf einem Mangel an Verständnis dafür, wie und warum die Kandare benutzt wird.

Ja, der Missbrauch der Kandare kann zu Zwang und zu Verletzungen führen. Das trifft auf eine Trense oder auf jedes andere Gebiss und sogar ein Hackamore zu. Aus diesem Grund gibt es Einschränkungen, welche Gebisse genau benutzt werden dürfen (…), und das Pferd wird am Ende der Prüfung genau untersucht. Jeder Hinweis auf eine Verletzung des Pferdes führt zum Ausschluss. Das ein großer Anreiz, sicherzustellen, dass die Reiter die Zügel mit Bedacht einsetzen.

(…) Die Kandare ermöglicht es dem Reiter, die Präzision seiner Hilfengebung zu verbessern und die Kommunikation mit dem Pferd zu verfeinern. Diese liegt buchstäblich „in den Händen des Reiters“, denn die Beweglichkeit und Geschicklichkeit der Hände sind das Ergebnis eines korrekten Sitzes und eines feinen Gefühls. Dies zeugt von einem hohen Maß an Können und Ausbildungsfortschritt und ist der Grund, warum es im Spitzensport gefordert wird. Die richtige Anwendung der Kandare demonstriert ultimative Expertise.

Ähnlich bieten Sporen dem Reiter die Möglichkeit, subtile und verfeinerte Schenkelhilfen zu geben. Und auch hier sind schon jetzt umfangreiche Schutzmaßnahmen in Kraft – Regeln, welche Sporen benutzt werden dürfen, also wie lang sie sein dürfen, wie das Riemchen beschaffen sein darf etc., Untersuchungen nach jedem Ritt und Missbrauch wird durch Ausschluss geahndet. Daher sind wir der Ansicht, dass weder die Kandare noch die Sporen ein Risiko für das Wohlergehen des Pferdes darstellen und dass es genügend Kontrollen gibt, um Missbrauch zu verhindern.

Diese Ausrüstungsgegenstände optional zu machen, hätte keinen tierschützerischen Effekt. Es mag verlockend erscheinen, Kritikern ein „Friedensangebot“ zu machen, indem man diese Ausrüstungsgegenstände freiwillig macht in der Hofffnung, dass diese dann zufrieden sind. Doch dieser Ansatz ist falsch und naiv.

Doch wichtiger noch, ungerechtfertigter und ahnungsloser Kritik nachzugeben, ist praktisch und ethisch falsch. Eine Regel unter dem Deckmantel des Tierschutzes einzuführen, die keinen positiven Einfluss auf das Wohlergehen der Pferde hat, wäre unaufrichtig und zynisch. Es würde die Glaubwürdigkeit der FEI als eine Organisation mit Prinzipien und evidenzbasierten Entscheidungen einschränken.

Ferner würde es wie bei allen Kompromissen von Prinzipien negative Langzeiteffekte mit sich bringen, da es die ungerechtfertigte Kritik unterstützt, was zu weiteren ungerechtfertigten Angriffen führen würde.

Auch wenn es unangenehm sein mag, ungerechtfertigte Angriffe auszuhalten, ist die einzige wirkliche Verteidigung dagegen, an dem Grundsatz festzuhalten, Regeln ausschließlich auf Basis objektiver wissenschaftlicher Erkenntnisse in Sachen Tierschutz einzuführen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie die FEI ihre Integrität wahren und Führungsstärke demonstrieren kann.

Außerdem fordern wir, dass bei der Erwägung von Tierschutznmaßnahmen die Möglichkeiten im Zusammenhang mit allen FEI-Disziplinen ausgelotet werden. Der Vorschlag, eine Disziplin in Bezug auf das Wohlergehen der Pferde stärker zu kontrollieren, ist irreführend und falsch.“

Umfrage

Die Diskussion darum, die Kandarenpflicht aufzuheben, ist nicht neu. Auch im St.GEORG war das schon vor vier Jahren Thema. Wir haben damals eine große Umfrage unter Reitern, Richtern und Ausbildern zum Thema gemacht. Dressur-Bundestrainerin Monica Theodorescu sagte damals: „Ich halte das für keine gute Idee, sonst reiten wir irgendwann Grand Prix mit Halsring und ohne Sattel. Natürlich, wenn man die Stange braucht, um das Pferd durchs Genick zu reiten, läuft etwas schief. Aber wenn ein Pferd die Kandare gar nicht annehmen will, halte ich das für ein Zeichen, dass es wahrscheinlich auch die treibende Hilfe nicht akzeptiert und nicht ehrlich über den Rücken arbeitet.“

Gleichwohl sagte sie schon damals – und dieser Meinung ist sie auch heute noch –, dass die Wahlfreiheit auf S-Niveau in Ordnung sei. „Das finde ich angemessen.“ Aber sie, wie auch alle ihr bekannten Fachleute, fürchten, dass das Niveau des Sports sinkt, wenn die Reiter nicht mehr verpflichtend auf Kandare reiten:

„Die höhere Versammlung (Hankenbeugung) in den Klassen der S-Prüfungen kann nur durch die korrekte Anlehnung an die Kandare erreicht, gezeigt und bewertet werden. Die Kandare dient dem Reiter, eine feinere und präzisere Kommunikation mit seinem Pferd zu entwickeln. Wenn diese nicht mehr erlernt werden muss, vernachlässigen wir die Grundsätze der klassischen Reiterei. Diese Grundsätze gilt es fortzuführen um der Zukunft des feinen Reitens willen.“

Ferner gehe es auch um Fairness der Beurteilungsbedingungen: „Die Zäumung für eine Dressurprüfung sollte für alle Teilnehmer gleich sein, damit eine Richterbeurteilung fair und nach den gleichen Kriterien erfolgen kann. Dies wäre durch eine Wahlfreiheit nicht mehr der Fall.“

Die finnische Grand Prix-Ausbilderin Kyra Kyrklund sagte: „Das Reiten auf Kandare ist eine Kunst. Und wenn es nicht mehr verlangt wird, lernen die Reiter es auch nicht mehr. Pferde, die ein Problem auf Kandare haben, haben in Wahrheit in der Regel ein Problem mit den Händen des Reiters.“ Die Wahlfreiheit bei nationalen Turnieren wäre daher für sie in Ordnung. Aber nicht in internationalen Prüfungen.

Auch Andreas Hausberger, Oberbereiter an der Spanischen Hofreitschule und Trainer von unter anderem Jessica von Bredow-Werndl und Sönke Rothenberger, sagte: „Die Regelungen der FEI sind beizubehalten! Die aktuelle Regelung basiert auf einer Jahrhunderte gewachsenen Methode, Pferde in den schwierigsten Klassen korrekt zu präsentieren. Gerade beim Reiten auf Kandare können Fehler in der Ausbildung bei Pferd und Reiter eindrucksvoll zu Tage treten.“

Christof Umbach, 5*-Richter aus Luxemburg, hingegen sagte: „Seit sechs Jahren darf in Luxemburg in allen Prüfungen, die auf Kandare ausge­schrie­ben sind, auch mit Trense geritten werden. Hintergrund: Viele modern gezogene Pferde haben kleine Mäuler und empfinden zuviel Metall als unangenehm. (…) Wir haben mit dieser Regelung durchweg gute Erfahrungen gemacht, vor allem die Reiter begrüßen sie sehr. Oft werde ich als Richter angesprochen, ob denn das Prinzip der Gleichheit gegeben sei, wenn man in einer Prüfung, z.B. auf Grand Prix-Niveau, Pferde mit unterschiedlicher Zäumung zu richten hätte. Dazu kann ich nur sagen, dass ich unabhängig vom Gebiss, die Maultätigkeit des Pferdes im Blick habe und in die Notenfindung mit einfließen lasse. (…) Wichtig ist doch, dass das Pferd vertrauensvoll ans Gebiss herantritt, egal, aus welchem Material das Gebiss ist, oder ob es aus einem oder zwei Teilen besteht.“

Auch die Schweizer Dressur-Olympiasiegerin Christine Stückelberger antwortete: „Ich reite alle meine Pferde auf Trense (auch seinerzeit Granat). Erst kurz vor der Prüfung haben wir zur Gewöhnung die Kandare genommen. Wer im Stande ist, eine schwere Prüfung auf Trense zu reiten, sollte die Möglichkeit dazu haben. Die modernen Sportpferde haben kleinere, feinere Köpfe und kleinere Mäuler, so dass es oft schwierig ist, eine geeignete Kandare zu finden.“

Anja Beran, heute eine der bedeutendsten Vertreterinnen klassischer Dressurreiterei jenseits der Turnierszene, gab dieses Statement: „Ich bin dafür, dass man Dressurprüfungen auch auf Trense reiten darf. Gegen die Kandare mit Unterlegtrense habe ich überhaupt nichts einzuwenden, aber wenn sich ein Pferd auf Trense wohler fühlt, sollte man es auch so vorstellen dürfen. Momentan habe ich selbst zwei Korrekturpferde, der eine rollt sich auf, der andere versucht stets, mit falschem Knick zu laufen. Die Trense ist das Mittel der Wahl, um diese Probleme zu verbessern und ich habe dann schon Bedenken, solche Pferde später wieder mit Kandare zu reiten.“

Ghislain Fouarge, ehemaliger 5*- und oberster FEI-Richter, äußerte sich damals zugunsten der Beibehaltung der Kandarenpflicht. Er sagte unter anderem, „ein Künstler“ brauche ein „präzises Werkzeug“ und die Reiter sollten demonstrieren, dass sie dieses „bedienen können“. „Wir Richter haben nur zu beurteilen, ob die Qualität der Anlehnung gut ist und ob sie richtig zustande kam“, so sein Fazit damals.

Weitere Stimmen folgen.