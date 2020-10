Galoppsport: Superstute Enable geht in Rente

Sie ist unbestritten eines der großartigsten Rennpferde der letzten Jahrzehnte: Enable. Zweimal gewann die Stute mit ihrem italienischen Jockey Frankie Dettori den prestigreichen Prix de L’Arc de Triomphe. In Zukunft soll sie sich ganz den Mutterfreuden widmen.

Sechs Jahre ist sie nun alt, die Englische Vollblutstute Enable v. Nathaniel-Sadler’s Wells. Zwischen November 2016 und Oktober 2020 hat sie Rennsportgeschichte geschrieben: Von den 19 Rennen ihrer Karriere konnte Enable 15 gewinnen – davon elf Rennen in der Gruppe 1, der höchsten Klasse im Galopprennsport. Mehr als 11 Millionen Euro an Preisgeldern galoppierte sie auf den Rennbahnen dieser Welt zusammen. Enable gehört dem saudischen Prinzen Khalid bin Abdullah Al Saud. Auf dessen Juddmonte Farms, wo die Stute auch zur Welt kam, soll Enable jetzt eine zweite Karriere als Zuchstute beginnen.

Eine große Karriere

2017 und 2018 gewann Enable unter Frankie Dettori den Prix de l’Arc de Triomphe („Arc“), das wohl wichtigste Rennen weltweit. Dazu kommen unter anderem drei Siege in den King George VI and Queen Elizabeth II Stakes (Gr. I) sowie zwei Siege in den Englischen und Irischen Oaks (Gr. I). Unvergesslich machte sich Enable aber auch, als es ihr 2018 als erstem Pferd überhaupt gelang den Arc und den Breeders‘ Cup Turf im gleichen Jahr zu gewinnen. Nur den Hattrick im Arc, den sich ihre Besitzer klar zum Ziel gesetzt hatten, verpasste die braune Stute. Zunächst musste sie sich 2019 überraschend Waldgeist geschlagen geben, in diesem Jahr wurde sie Sechste.

„Das war nicht das Ergebnis, das wir uns erhofft hatten, aber es hat uns signalisiert, dass ihre Rennkariere zu Ende geht“, sagte Teddy Grimthorpe. Der Racing Manager der Juddmonte Farms hob noch einmal die Eleganz und die starke Persönlichkeit der Stute hervor und dankte allen, die Enables Erfolg möglich gemacht hatten. „Ihr Lebenslauf hält jeder Überprüfung stand, nur sehr wenige können mit dem mithalten, was sie dem Rennsport gegeben hat. … Es war eine wunderbare Reise.“

In Zukunft soll Enable, die bisher in den Clearhaven Stables in Newmarktet, England bei dem britischen Trainer John Gosden stationiert war, die grünen Weiden in Irland genießen. Wer der Vater ihres ersten Fohlens sein soll, steht auch schon fest: 2021 soll die Stute von dem viermaligen Gruppe 1-Sieger Kingman v. Invincible Spirit gedeckt werden, der ebenfalls den Juddmonte Farms gehört.