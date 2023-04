Georg von Stein wird Dritter beim Saisonauftakt der Vierspänner

Der Saisonstart der Vierspänner ist Geschichte. Bester Deutscher beim internationalen Fahrturnier in Kronenberg (NED) war Georg von Stein. Er belegte Platz drei hinter zwei Stars aus den Niederlanden.

Darco, Despardo, Javiro und Playboy hießen die „Zugpferde“ von Georg von Stein. Mit ihnen kam er nach Rang zwei in der Dressur und Rang sechs im Marathon vor dem abschließenden Kegelfahren auf 150,58 Punkte. Bei diesem Ergebnis blieb es auch, denn das Gespann ließ sich im Kegelfahren nichts zu Schulden kommen, dort reichte die Zeit für Platz sechs. In der Gesamtwertung landete Georg von Stein mit diesem Ergebnis auf Rang drei, geschlagen lediglich von zwei Top-Fahrern aus dem gastgebenden Land.

Georg von Stein mit eher „grünem“ Team

„Ich bin überglücklich mit diesem Ergebnis. Das ist ein guter Start in die neue Saison“, so von Stein über seine Prüfung. „Schon nach der Dressur war ich sehr stolz auf mein noch nicht so erfahrenes Team. Im Marathon können wir uns sicher noch verbessern, da müssen wir noch an der Feinabstimmung arbeiten. Aber im Kegelparcours lief es wieder richtig gut. Letzte Woche hatten wir ein umfangreiches Training für die Vierspänner in Warendorf, das hat sich für mich sehr ausgezahlt. Jetzt freue ich mich auf die Deutsche Meisterschaft in zwei Wochen in Lähden.“

Das Drei-Sterne-Turnier war in Kronenberg mit 26 Startern gut frequentiert. Kein Vorbeikommen gab es am niederländischen Altmeister Isbrand Chardon mit seinem Ergebnis von 138,6 Punkten. Sein Landsmann Koos de Ronde belegte mit insgesamt 140,83 Punkten Rang zwei. Michael Brauchle wurde Fünfter mit 157,16 Punkten.

Bei den Zweispännern gelang Max Berlage der zweite Sieg in Folge in einer Geländeprüfung. In der Kombinierten Wertung wurde der Hufschmied am Ende Fünfter. Gewinnen konnte die Prüfung der Ungar Martin Hölle.

