Nach Chaos-Distanzritt: Pferd eingeschläfert, 53 Pferde in Klinik

Bei den Weltmeisterschaften in Tryon gibt es ein totes Pferd zu beklagen. Im Rahmen einer Pressekonferenz, bei der der Weltreiterverband FEI Stellung zu den chaotischen Zuständen am Tag des Distanzritts Stellung nahm, wurde dies bekannt. Außerdem hätten über die Hälfte aller Pferde im Anschluss klinisch betreut werden müssen.

Der chaotische Tag, der mit dem Abbruch des Distanzritts geendet hatte, wird ein Nachspiel haben. Heute hat der Weltreiterverband (FEI) bekanntgegeben, dass ein Distanzpferd eingeschläfert werden musste. Um welches Pferd, um welchen Reiter und welche Nation es sich handelt, will die FEI später verlautbaren lassen. Ingmar de Vos, Präsident der FEI, musste auf einer Pressekonferenz schockierende Zahlen präsentieren: Nachdem der Ritt in den Morgenstunden unterbrochen und dann nach einer Ruhepause neu gestartet worden war, gingen noch 94 Pferde auf die Strecke. Diese war auf 120 Kilometer reduziert worden. Vor dem Neustart waren alle Pferde noch einmal veterinärmedizinisch untersucht worden.

Über die Hälfte der Pferde nach Distanzritt in die Klinik

Nach Abbruch des WM-Ritts aufgrund der klimatischen Bedingungen mussten 53 Pferde, also über die Hälfte des Teilnehmerfeldes, in der Klinik behandelt werden. 52 laborierten mit Kreislaufproblemen. 32 Pferde erhielten Infusionen von 20 bis zu 40 Litern. Mehrere der Distanzpferde hätten unter Myopathie-Symptomen gelitten, also Muskelprobleme aufgewiesen. Zwei Pferde hatten akute Nierenproblemen, darunter auch das, dass dann am darauffolgenden Tag eingeschläfert werden musste.

Warum den Teilnehmern zwei verschiedene Startlinien genannt wurden, wird noch untersucht. Aktuell, so Ingmar de Vos, spreche man mit allen Beteiligten, Offiziellen, Teilnehmern und Stewards, um sich ein Bild davon zu machen, wie es zu den chaotischen Zuständen hatte kommen können.