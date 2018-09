LIVETICKER Weltmeisterschaft 2018 – Grand Prix Special

Im Stadion in Tryon bei den Weltmeisteschaften sitzt St.GEORG-Chefredakteur Jan Tönjes und berichtet live vom Grand Prix Special. Heute Abend werden die ersten Einzelmedaillen in der Dressur verteilt. Alle vier deutschen Teammitglieder sind noch im Rennen.

Zwischendurch gab der Ansager bekannt, dass der Brite Spencer Wilton sein Pferd Super Nova zurückziehen musste.

Eine der größten Überraschungen im schwedischen Team, das haarscharf an der Bronzemedaille vorbeigeschrammt war, war Juliette Ramel mit Buriel. Der KWPN-Wallach aus einer Krack C-Mutter wandelt auf den Spuren seiner Ahnen: Passage ist seine Welt, akzentuiert absolvierte der Braune diese Lektionen, zeigte auch geschmeidige Trabtraversalen. Hin und wieder wünschte man sich noch etwas mehr Abdruck im Hinterbein, das aber gut unter den Körper arbeitete. Schritt ist nicht die Lieblingslektion, 6,4, im starken Tempo. Das ist teuer. Die Piaffen aber wieder ganz gleichmäßig. Wäre die Nase drei, vier Zentimeter weiter vor der Senkrechten gewesen, es hätte Achten dafür geben können. Das Angaloppieren war durcheinander, die Serienwechsel im Galopp sicher. Und gut . 7,9 bzw, 8,0. Ein Highlight: die Pirouetten, die Ramel mit viel Energie präsentieren konnte. 77,295 Prozent.

Nicht ganz an die – zugegeben hohen – Erwartungen herangekommen waren im Grand Prix Adrienne Lyle und der Hannoveraner Salvino im Grand Prix. Heute begann das Paar stark. Frisch, aber kontrolliert. Die Passage des Sandro Hit-Sohns waren nicht immer ganz gleichmäßig im Hinterbein. Aber es gab Momente, in denen der Rappe mit den weißen Hinterfesseln und dem dicken Hals von weitem in der Passage ein bisschen wie Totilas aussah. Und das ist durchaus als Kompliment gemeint! Dann aber ein grobes Ungehorsam in der ersten Piaffe. Erst reagierte der Hengst nicht auf die Hilfe, dann stellte er sich quer. 1,5 war das den Richtern wert. Die zweite Piaffe im Anschluss gelang dann deutlich besser. Aber das Ergebnis war bei 66 Prozent. Also im Keller. Schade für die gut sitzende US-Amazone. Im Galopp kam der Rappe immer wieder auf die Vorhand. Auch verkantete er sich mehrfach im Genick. Die letzte Piaffe vorm Schlussgruß war dann wieder gehorsam, hinten zwar etwas breit getreten, aber dafür exakt auf der Stelle. 69,043 Prozent

Den Auftakt der letzten 15 Pferde im Grand Prix Special machte Therese Nilshagen mit Dante Weltino. Der erste Teil der Prüfung liegt dem bewegungsstarken Oldenburger Hengst. Der Wechsel von starkem Trab – mit vollem Risiko geritten, 8,4 – und Passagen ließen ihn bei über 78 Prozent nach dem ersten Drittel landen. Die Piaffen des für Schweden startenden Duos waren etwas lebhafter als noch im Grand Prix. Fehler in den fliegenden Galoppwechseln zu zwei Sprüngen drückten die Note. Die 15 Einerwechsel gelangen fehlerfrei, auch die neun geforderten „Einer“ zwischen den beiden Pirouetten. Die Rechtspirouette war gut gesetzt und auf kleinem Kreis gesprungen. Der starke Galopp war schon fast spektakulär zu nennen, 8,5. Am Ende waren es 75,836 Prozent – die misslungenen Zweierwechsel waren teuer!

30 Pferd-Reiter-Kombinationen sind insgesamt nach dem gestrigen Grand Prix um die Mannschaftsweltmeisterschaft qualifiziert. Nach den ersten 15 Ritten liegt die Australierin Kristy Oatly mit dem De Niro-Sohn Du Soleil im Front. Die in Deutschland lebende Mutter dreier Kinder, die in den vergangenen Jahren ihr Training mit dem in Aachen lebenden Belgier Ton de Ridder verstärkt hat, kam auf 74,606 Prozent. Dicht dahinter liegen gleich zwei Reiter aus Spanien punktgleich auf dem zweiten Rang: Beatriz Ferrer-Salat und Delagdo und Claudio Castilla Ruiz mit Alcaide, 74,103 Prozent.

GRAND PRIX SPECIAL

Im Grand Prix Special, für viele die „klassischste“ aller Dressurprüfungen, gibt es 36 Lektionen, von denen folgende mit dem Faktor zwei in die Wertung eingehen:

– Trabtraversalen (nach links und rechts)

– Piaffen

– ganze Galopppirouetten (links und rechts)

– starker Schritt

– versammelter Schritt

Dazu gibt es noch eine Note für den Sitz und die korrekte Hilfengebung. Insgesamt können 470 Punkte erzielt werden. Sieben Richter sitzen bei einem Championat wie den Weltmeisterschaften rund ums Viereck.