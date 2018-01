Niederländischer Pferdesportverband benennt Kader 2018 mit strengeren Kriterien

Auch in den Niederlanden hat man die Kaderkriterien den Anforderungen der Olympiabewegungen angepasst. In Dressur, Vielseitigkeit und Reining gelten nun strengere Regeln. Für zwei der erfolgreichsten Dressurreiter des Landes bedeutet dies den momentanen Ausschluss aus dem Olympiakader.

Der KNHS hat bestimmt, dass die Reiter und Pferde für die Aufnahme in den Olympiakader Dressur innerhalb von neun Monaten bei mindestens drei Turnieren ein Ergebnis von 72 Prozent und besser in einem Grand Prix erzielt haben müssen. Mindestens zwei dieser Ergebnisse müssen auf einem FEI-Turnier erritten worden sein.

Das bedeutet nun, dass Hans Peter Minderhoud weder mit dem Weltcup-Sieger von 2016, Flirt, noch mit seinem aktuellen Championatspferd Johnson (der anlässlich der EM in Göteborg verletzt war) im Olympiakader gelistet ist. Johnson ist übrigens bei der FEI für die Saison 2018 noch gar nicht als aktiv registriert. Erst im Dezember war Minderhoud mit Nachwuchshoffnung Zanardi in den B-Kader aufgenommen worden. Aber die neuen Kriterien bedeuten, dass auch dies nun Geschichte ist.

Ebenfalls nicht mehr im höchsten Kader sind Emmelie Scholtens und Apache. Adelinde Cornelissen und Aqiedo wurden vom A- in den B-Kader eingestuft.

Die Zusammensetzung der Kader 2018

Olympiakader:

Edward Gal mit Voice und Zonik

Madeleine Witte-Vrees mit Cennin

Patrick van der Meer mit Zippo

Diederik van Silfhout mit Four Seasons

B-Kader (Anforderungen wie oben, Mindestergebnis von 70 Prozent, Aussicht auf Championatsteilnahme):

Adelinde Cornelissen mit Aqiedo

Katja Gevers mit Thriller

Jeannette Haazen mit Dabanos D’04

Danielle Heijkoop mit Badari

Thamar Zweistra mit Double Dutch

U25 A-Kader:

Anne Meulendijks mit Avanti

Denise Nekeman mit Boston

U25 B-Kader

Jeanine Nieuwenhuis mit Athene

Maxime van der Vlist mit Bailey

Junge Reiter A-Kader:

Esmée Donkers mit Chaina

Junge Reiter B-Kader:

Bo Oudhof mit Colt Sollenburg

Esmée Donkers mit Zaffier

Lisanne Zoutendijk mit Ringo Star

Febe van Zwambagt mit FS Las Vegas

Junioren A-Kader:

Zoe Kuintjes mit Primeval Brittsion

Daphne van Peperstraten mit Cupido

Junioren B-Kader:

Thalia Rockx mit Golden Dancer de la Fazenda

Florence Siemer mit Zidane

Pony A-Kader:

Micky Schelstraete mit Elin’s Noncisdado

Pony B-Kader:

Shanna Baars mit Don Camillo du Bois

Thessa Gilders mit Despino

Sanne van der Pols mit Syria

Fleur Prinsen mit Next Black Magic

Esmee Zwaagstra mit Desperado

Children A-Kader:

Sanne van der Pols mit Excellentie

Children B-Kader:

Sanne Buijs mit Happy Feet

Lara Nek mit Fariska

Springen

Olympiakader:

Lepold van Asten mit Zidane

Jeroen Dubbeldam mit Zenith

Michel Hendrix mit Baileys

Marc Houtzager mit Calimero

Harrie Smolders mit Don

Frank Schuttert mit Chianti’s Champion

Harrie Smolders mit Emerald

Maikel van der Vleuten mit Arera C

Jur Vrieling mit Glasgow vh Merelsnest

B-Kader:

Johnny Pals mit Wesselina

Aniek Poels mit Athene

Wout-Jan van der Schans mit Capetown

Junge Reiter A-Kader:

Lisa Nooren mit Sabech d’Ha

Sanne Thijssen mit Con Quidam

Junge Reiter B-Kader:

Lisa Nooren mit Hocus Pocus de Muze

Sanne Thijssen mit Celine M Z

Junioren A-Kader:

Rowen van de Mheen mit Q Verdi

Junioren B-Kader:

Lars Kersten mit H-Cassino

Niels Kersten mit Can Win

Niels Kersten mit Carefull

Paris Morssinkhof mit Bayamo

Tom Schellekens mit Dena-Sienne

Mel Thijssen mit Ambler Gambler

Children B-Kader:

Lily Engelsman mit Whipped Cream

Cejay Joosten mit Sagnol

Pony A-Kader:

Pam Nieuwenhuis mit Zeppe van de Ijsseldijk

Pony B-Kader:

Mart Ijsland mit Fantasia

Vielseitigkeit

Auch in der Vielseitigkeit wurden die Kriterien verschärft. Um z.B. in den Olympiakader aufgenommen zu werden, müssen die Reiter nun innerhalb eines Jahres eine Vier-Sterne-Prüfung (inklusive Olympischer Spiele und Weltmeisterschaften) mit maximal 40 Minuspunkten in der Dressur, Cross ohne Hindernis- und maximal 18 Zeitfehlern sowie höchsten zehn Strafpunkten im Parcours beendet haben. Oder sie haben eine lange und eine kurze Drei-Sterne-Prüfung mit höchsten 36 Minuspunkten auf dem Viereck, zwölf Zeitfehlern im Cross (keine Hindernisfehler) und höchsten zehn Strafpunkten im Springen beendet.

So setzen die Kader sich nun zusammen wie folgt:

Olympiakader:

Merel Blom mit Rumour Has It

B-Kader:

Alice Naber-Lozeman mit Harry Belafonte

Alice Naber-Lozeman mit Peter Parker

Junge Reiter A-Kader:

Mauro Soeteman mit Electra

Olivia Pleysier mit Spirit Excalibur

Junge Reiter B-Kader:

Myrle Schoonens mit Ravallo van de Smeetshoeve

Junioren A-Kader:

Thierry van Reine mit Piet

Thierry van Reine mit Reenmore Alfie

Maartje van Riel mit Eppo

Bijnse Venderbosch mit Espionage

Bijnse Venderbosch mit Lors Mayor

Pony A-Kader:

Elise Otto mit Orchid’s Megan

Britt van Rijsewijk mit Orchid’s Tigersun

Pony B-Kader:

Georgina Goedee mit Madonna van de Ijsseldijk

Sterre van Houte mit Secret Benny

Lois Laros mit Sunshine of Toys

Kristy Snepvangers mit Chanel

Kristy Snepvangers mit Robin Hood

