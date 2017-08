Hans-Peter Minderhouds Johnson verletzt, Emmelie Scholtens zur EM

Die Europameisterschaften der Dressurreiter in Göteborg werden ohne Hans Peter Minderhoud und Johnson stattfinden. Stattdessen geben Emmelie Scholtens und Apache ihr Championatsdebüt.

Hans Peter Minderhoud und Johnson wären das einzige Paar gewesen, das auch schon 2015 bei den Europameisterschaften in Aachen dabei war, wo Holland bekanntlich Gold gewann. Nun hatte sich Johnson aber vergangene Woche ein Eisen abgezogen und war in einen Nagel getreten. Auf der Facrebook-Seite des Glock Horse Performance Centers heißt es: „Wir haben es am Morgen gesehen und den Hufschmied angerufen. Es schmerzt und unglücklicherweise hat es sich entzündet. Darum konnte Hans Peter ihn vergangene Woche nicht reiten und trainieren. Wir müssen nun eine Entscheidung treffen. Und da er nicht rechtzeitig wieder fit sein wird, müssen wir die Europameisterschaften absagen.“

Scholtens‘ Chance

Damit schlägt nun die Stunde für Emmelie Scholtens und den UB40-Sohn Apache. Die beiden haben bei den Sichtungen, z.B. im Rahmen des CHIO Rotterdam, einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Dennoch gab Equipechef Rien van der Schaft dem erfahrenen Diederik van Silfhout auf seinem neuen Pferd, dem Westfalen Four Seasons. Rien van der Schaft: „Wir werden mit einem starken Team an den Start gehen.“

www.facebook.com/GlockHorsePerformanceCenter