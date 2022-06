Rolex Grand Prix in Aachen jetzt mit 1,5 Millionen Euro dotiert und eine CHIO-Hymne von den Höhnern

Die Aachener haben aufgestockt. Die wichtigste Springprüfung des CHIO, der Rolex Grand Prix am Sonntag, ist nun eine halbe Million Euro Preisgeld mehr wert. Außerdem neu in diesem Jahr: Der CHIO hat nun seine eigene Hymne.

Gute Nachrichten für die Springreiter beim CHIO Aachen. Statt einer Million werden am Sonntag Nachmittag nun 1,5 Millionen Euro Preisgeld an Sieger und Platzierte im Rolex Grand Prix verteilt – nicht mit eingerechnet die Chance, sich den Bonus für Seriensiege in der Grand Slam-Serie zu sichern. Mehr Geld gibt es nur in Spruce Meadows. Hier werden satte 2,1 Millionen Euro verteilt.

Eine Höhner-CHIO-Hymne

Das ist nicht die einzige Neuheit, die es beim CHIO Aachen dieses Jahr geben wird. Aachen liegt im Rheinland. Rheinland ist Karneval. Und Karneval, das sind die Höhner. Wer im Rheinland groß geworden ist und/oder wer Karneval mag, kennt die Kölner Band mit Liedern wie „Die Karawane zieht weiter“, „Echte Fründe“, „Viva Colinia“, der Fußballhymne „Steh auf, mach laut!“ usw. Nun kommen die Höhner auch zum CHIO Aachen. Sie werden bei der Eröffnungsfeier spielen. Und mehr noch, sie haben für den CHIO Aachen einen eigenen Song komponiert, ein CHIO-Lied, über das Keyboarder Micki Schläger sagt: „Es ist eine Ballade, die perfekt zum CHIO und seinen großen Emotionen passt.“ Mehr will er noch nicht verraten. Wohl aber, wie der Song heißt: „In diesem Moment“.

„Diese Momente“ gibt es ja viele beim CHIO. Wer sie live erleben will, sollte sich schnell sein Ticket sichern. Erhältlich unter www.chioaachen.de.