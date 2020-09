Schildau: Deutsche Meisterschaften der Einspänner

Eigentlich hätten im sächsischen Schildau die Weltmeisterschaften der Para-Fahrer 2020 ausgetragen werden sollen, doch die Corona-Krise erzwang eine Verschiebung auf das nächste Jahr. Nun konnten aber an gleicher Stelle zumindest die Deutschen Meisterschaften der Einspänner entschieden werden.

Quasi schon angekündigt hatte sich der Sieg von Fokko Straßner bei den Deutschen Meisterschaften der Einspänner in Schildau, zugleich letzte Sichtung für die Weltmeisterschaften in Pau (Frankreich). Bereits Anfang August hatte der 22-Jährige die erste Sichtungsprüfung für sich entschieden, nun holte er auch den Titel bei den Deutschen Meisterschaften. Dabei setzte der U21-Europameister einmal mehr auf sein Erfolgspferd, die Hannoveraner Stute Stradivari. Mit einem Endergebnis von 119,89 Punkten landeten die beiden in Schildau ganz oben auf dem Podium.

Silber ging an den Titelverteidiger und sechsfachen Deutschen Meister Dieter Lauterbach mit Dirigent. Das erfahrene Paar – 2016 waren die beiden schon Weltmeister der Einspännerfahrer – kam auf 124,67 Punkte. Ehefrau Claudia Lauterbach gewann mit dem 14-jährigen Wallach Velten zudem Bronze (130,64).

Alle drei Medaillengewinner wurden im Anschluss vom Ausschuss Fahren des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) für die Weltmeisterschaften nominiert, die im Oktober in Frankreich ausgetragen werden. Sollte noch ein vierter Startplatz zur Verfügung stehen, darf auch Jens Motteler seine Koffer packen.

Sandra Schäfer gewinnt bei den Ponys

Die neue Deutsche Meisterin der Pony-Einspänner heißt Sandra Schäfer. Den Titel gewann die 34-Jährige aus Westfalen mit dem Cyriac-Nachkommen Carino S (127,87). Mit ihrem zweiten Pony Nemo von Bergen fuhr sie außerdem auf den Bronzerang, der allerdings an Anna Genkinger und Bella Donna (130,43) ging, da nur eine Medaille pro Fahrer vergeben wird. Silber holte Niels Grundmann mit Thadeus (129,08).

DM Para-Fahren

Auch die Deutschen Meisterschaften der Para-Fahrer sind entschieden. Gold ging an Ivonne Hellenbrand mit dem Haflinger Anderson (126,91). Silber gewann die amtierende Vize-Weltmeisterin und Titelverteidigerin Alexandra Röder mit ihrer KWPN Stute Equistar Lucie (128,84). Auf den Bronzerang fuhr Heiner Lehrter mit Mastro`s Nero (131,80). Bei den Para-Fahrern dürfen sowohl Ponys als auch Großpferde an den Start gehen.