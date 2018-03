Sport am Wochenende

Pariser Luft schnuppern die Springreiter an diesem Wochenende bei den Saut Hermès. Ein prestigeträchtiges Turnier, das im letzten Jahr Edwina Tops-Alexander (AUS) auf ihrer Erfolgsstute California gewann und damit 132.000 Euro Siegprämie kassierte. Ludger Beerbaum und Christian Ahlmann waren unter den Top fünf. In diesem Jahr sind beide nicht auf der Starterliste zu finden. Dafür greift Beerbaums Stalljockey Philipp Weishaupt an.

CSI5*: Daniel Deusser, Marcus Ehning, Philipp Weishaupt, Felix Haßmann

CSIU25: Marisa Braig, Andrea Hoppe

Weitere Informationen unter www.sauthermes.com

Internationales Weltcup-Springturnier (CSI3*-W) in Ocala (USA)

Markus und Meredith Michaels-Beerbaum verbringen traditionell ihre Winter im warmen Florida. Und bevor es demnächst wieder zurück ins kalte Deutschland geht, satteln die beiden nochmal beim Weltcup-Turnier in Ocala ihre Pferde.

Weitere Informationen unter www.liveoakinternational.com

Internationales Spring- und Dressurturnier (CSI3*/CDI4*/3*/J/1*/Am) in Wellington (USA)

Schon seit dem 10. Januar wird in Wellington, Florida, Wochenende für Wochenende um Geld geritten. Noch bis zum 1. April werden im Palm Beach International Equestrian Center Prüfungen ausgetragen. Genannt hat auch u.a. Meredith Michaels-Beerbaum, die gleichzeitig noch in Ocala am Start sein wird.

CSI: Meredith Michaels-Beerbaum, Wilhelm Genn

CDI4*: Michael Klimke, Christopher Koschel

CDI3*: Michael Klimke

CDIJ: Mathilda von Guttenberg

CDI1*: Michael Klimke

CDIAm: Patricia Koschel

Weitere Informationen unter www.equestriansport.com oder www.gdf.coth.com

Internationales Springturnier (CSI4*) in Vejer de la Frontera (ESP)

Annika Drewes, Karin Ernsting, Torben Köhlbrandt, Sylvie Liebing, Jule Lüneburg, Rasmus Lüneburg, Marcel Marschall, Pia Meyer, Helmut Schönstetter, Fiona Ungers, Michael Viehweg

Weitere Informationen unter www.sunshinetour.net

Internationales Springturnier (CSI3*/J) in Arezzo (ITA)

CSI3*: Jochen Teufel, Thomas Teufel, Holger Wenz, Anne Wiegmann, Marcel Wolf, Vinvent Elbers

CSI1*: Tina Hensel, Helena Naue, Anne Wiegmann

CSIJ: Victoria Elbers

Weitere Informationen unter www.arezzoequestriancentre.com

Internationales Dressurturnier (CDIU25) in Ornago (ITA)

Lisa-Maria Klössinger, amtierende U25-Europameisterin, hat erst am letzten Wochenende ihr erstes CDI-Turnier gewonnen. Dieses Wochenende geht’s mit ihrem vierbeinigen Superstar Daktari ins sonnige Italien.

Weitere Informationen unter www.scuderiemalaspina.it