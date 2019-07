Sport am Wochenende: Aachen-Auftakt und Nachwuchs-Europameisterschaften

Das CHIO Aachen ist wohl unumstritten der Jahreshöhepunkt im deutschen Turnierkalender. Am Wochenende starten zunächst die Voltigierer in den Wettbewerb. In den Niederlanden geht es für die besten Nachwuchsreiter in Vielseitigkeit und Springen um die Europameisterschaftsmedaillen.

Europameisterschaft Springen Children/Junioren/Junge Reiter (CH-EU-Ch/J/Y-S) in Zuidwolde/NED

Die Nachwuchs-Springreiter tragen ihre Europameisterschaften im niederländischen Zuidwolde aus. Gestern eröffneten die Children, also die U14-Springreiter auf Großpferden, das Turnier. Mikka Roth gelang auf der Holsteiner Stute Athina eine Nullrunde, ebenso wie Tessa Leni Thillmann auf Qadira und Tiara Bleicher mit Daniels Jack. Heute stehen dann die ersten Wertungsprüfungen für die Jungen Reiter und Junioren an.

CH-EU-Ch-S: Tiara Bleicher (München) mit Daniels Jack S; Kiara-Malin Herold (Almstedt) mit Monte Bellino 2; Mikka Roth (Freimersheim) mit Atthina; Tessa Leni Thillmann (Rastorf) mit 3Q Qadira; Romy Rosalie Tietje (Gnutz) mit Wild Cherry 6.

CH-EU-J-S: Hannes Ahlmann (Reher) mit Nerrado; Beeke Carstensen (Sollwitt) mit Caretina; Anna Jurisch (Nuthetal) mit Questo Vincitoe; Alina Sparwel (Südlohn) mit MA Petite 29; Matthis Westendarp (Wallenhorst) mit Stalido.

CH-EU-Y-S: Niklas Betz (Kirkel) mit Contan 2; Leonie Böckmann (Lastrup) mit Label D’Amour; Max Haunhorst (Hagen aTW) mit Chaccara; Philipp Schulze Topphoff (Havixbeck) mit Concordess NRW; Cedric Wolf (Buchholz) mit DSP Chicitito.

Europameisterschaft Vielseitigkeit Junioren/Junge Reiter (CH-EU-J-CCI2*-L/CH-EU-Y-CCI3*-L) in Maarsbergen/NED

Ebenfalls in den Niederlanden, aber etwa 100 Kilometer entfernt, finden die Europameisterschaften der Junioren und Jungen Reiter in der Vielseitigkeit statt. Etwa 150 Pferde und Reiter aus 18 Nationen sind dort am Start. Am Donnerstag und Freitag werden die ersten Punkte im Dressurviereck verteilt, danach geht es am Samstag für alle Teilnehmer ins Gelände. Die Entscheidung fällt dann am Sonntag im abschließenden Springen. Die Qual der Wahl hatte übrigens Nachwuchstalent Calvin Böckmann: Er hätte auch bei den Junioren-Europameisterschaften im Springen antreten dürfen, entschied sich aber letztendlich dafür das Team rund um Junioren-Bundestrainerin Julia Krajewski zu unterstützen.

CH-EU-J-CCI2*-L: Ann-Catrin Bierlein (Warendorf) mit Auf geht’s Fräulein Hummel; Calvin Böckmann (Lastrup) mit Altair de la Cense; Isabel Mengeler (Hamminkeln) mit Mighty Carrera; Anna Lena Schaaf (Voerde) mit Fairytale 39; Joelle Celina Selenkowitsch (Achim) mit Akeby’s zum Glück; Kaya Thomsen (Lindewitt) mit Horseware’s Barny.

CH-EU-Y-CCI3*-L: Emma Brüssau (Warendorf) mit Dark Desire GS; Alina Dibowski (Döhle) mit Barbados 26; Anais Neumann (Nümbrecht) mit Pumuckel E; Jerome Robine (Darmstadt) mit Guccimo R OLD; Brandon Schäfer-Gehrau (Düsseldorf) mit Fräulein Frieda 10; Gesa Staas (Bramsche) mit St Stacy.

Internationales Offizielles Dressur-, Spring-, Vielseitigkeits-, Fahr- und Voltigierturnier „CHIO Aachen“ (CDIO5*/CSIO5*/ CCIO4*-S/ CAIO4*-H4/CVIO4*) in Aachen

Das „Weltfest des Pferdesports“ eröffnet am ersten Wochenende mit den Voltigierwettbewerben. Ein sportliches Highlight wird der Nationenpreis am Sonntag sein, bei dem eine Dame, ein Herr und eine Gruppe pro Land ihre Kür präsentieren dürfen. Schon am Freitagabend findet das Konzert „Pferd & Sinfonie“ statt, dessen Motto in diesem Jahr „La vie est belle!“ lautet. Die offizielle Eröffnungsfeier mit einem abwechslungsreichen Showprogramm rund um das Partnerland Frankreich wird am Dienstag wieder zahlreiche Besucher in die Aachener Soers locken.

Deutsche Jugendmeisterschaften Fahren und Bundesnachwuchschampionat Fahren vom in München

Internationales Para-Dressurturnier (CPEDI3*) mit EM-Sichtung in Überherrn

Weltmeisterschaft Reining Junioren/Junge Reiter (CH-M-R-J/Y) und Europameisterschaft Senioren (CH-EU-R) in Givrins/SUI

CH-M-R J: Georgia Wilk (Göppingen) mit A Lunar Revolution; Layna Lambeng (Riegelsberg) mit SH Topsail Badger; Celine Beisel (Meckesheim) mit Gunner Be Good; Joline Kamphuis (Haren) mit JB Just a Magic Deal; Tell Tobler (Quickborn) mit Coeur Lee Boon MM; Leann Stein (Rhede) mit Litn Up Conquistador.

CH-M-R Y: John Wisser (Enspel) mit CP Chilys Trouble; Johannes Heil (Lindenfels) mit Whizper Lil Gump BB; Maria Arlt (Herzberg aH) mit Cutting Whizpride; Michelle Maibaum (Groß-Rohrheim) mit Star Sailor Whiz; Merrit Neben (Salzhausen) mit Tin Whizin; Franziska Engel (Hauenstein) mit KD Whizoffthefuture.

CH-EU-R: Elias Ernst (Windeck) mit USS N Dun It; Gina Schumacher (Givrins) mit Shine N Whiz; Markus Süchting (Steyerberg) mit Spotlight Charly; Oliver Stein (Rhede) mit Brand New Trash; Alexander Ripper (Fürth) mit Bay Gunner; Grischer Ludwig (Bitz) mit Coers Little Tyke.

Internationales Offizielles Spring- und Dressurturnier (CSIO5*/CDIO5*/3*/U25) in Falsterbo/SWE

CSIO: Markus Beerbaum (Thedinghausen); Andre Thieme (Plau am See).

CDIO: Bernadette Brune (Westerstede); Jan-Dirk Giesselmann (Barver); Matthias Alexander Rath (Kronberg); Frederic Wandres (Hagen).

CDI3*: Juliette Piotrowski (Düsseldorf); Frederic Wandres (Hagen).

CDIU25: Ninja Rathjens (Barmstedt).

Internationales Springturnier (CSI5*) in Chantilly/FRA

Christian Ahlmann (Marl); Ludger Beerbaum (Riesenbeck); Christian Kukuk (Riesenbeck); Marcus Ehning (Borken); Marco Kutscher (Bad Essen).

Internationales Springturnier (CSI4*/1*) in Crans Montana/SUI

CSI4*: Marc Bettinger (Deutschland); Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen); Philip Houston (Deutschland); Pia Reich (Bad Bellingen).

CSI1*: Sieglinde Heinrich (Loffstetten); Anna-Katharina Lefelmann (Jettingen); Thomas Mang (Bad Bellingen); Sabrina Kuhlmann-Schütz (Lörach).

Internationales Springturnier (CSI3*/1*) in Knokke/BEL

CSI3*: Kendra Claricia Brinkop (Deutschland); Daniel Deusser (Deutschland); Sophie Hinners (Vierden); Lisa Huep (Herford); Katharina Offel (Deutschland); Ruppert Carl Winkelmann (Drensteinfurt).

CSI2*: Jana Wargers (Ibbenbüren).

CSI1*: Michael Ost (Unterheinried).

CSIYH: Andreas Kreuzer (Damme).

Internationales Springturnier (CSI3*) in Wilkow Jakubovice/POL

Thomas Brandt (Winsen); Andreas Brenner (Tiefenbach); Lennert Hauschild (Vierden); Christian Hess (Heidmühlen); Uwe Schmitz (Nettetal); David Will (Marburg).

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S/3*-S/2*-S/YH2*-S) in Jardy/FRA

CCI4*-S: Niklas Bschorer (Dinkelsbühl); Felix Etzel (Warendorf); Rebecca-Juana Gerken (Rümpel); Michael Jung (Horb); Jörg Kurbel (Rüsselsheim aM), Franca Lüdeke (Warendorf); Nadine Marzahl (Munster); Christina Paintmayer (Eggenfelden); Claas Hermann Romeike (Nübbel); Nils Trebbe (Telgte); Anna-Katharina Vogel (Biesenhofen); Christoph Wahler (Warendorf); Jörn Warner (Düsseldorf).

CCI3*-S: Niklas Bschorer (Dinkelsbühl); Felix Etzel (Warendorf); Faye Füllgraebe (Horb); Rebecca-Juana Gerken (Rümpel); Michael Jung (Horb); Libussa Lübbeke (Wingst).

CCI2*-S: Niklas Bschorer (Dinkelsbühl); Malin Hansen-Hotopp (Gransebieth); Kai-Steffen Meier (Deutschland); Anna-Katharina Vogel (Biesenhofen); Christoph Wahler (Warendorf).

CCIYH2*-S: Jana Lehmkuhl (Voerde); Kai-Steffen Meier (Deutschland); Christina Paintmayer (Eggenfelden).

