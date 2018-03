Sport am Wochenende: Auch über die Feiertage wird fleißig geritten

Michael Jung zieht es in die italienische Sonne, das Winter Equestrian Festival in Wellington (USA) lockt mit hohen Preisgeldern und die deutschen Dressurreiter machen sich auf den Weg nach Österreich.

Internationales Spring- und Dressurturnier (CSI5*/CDI3*) in Wellington/USA

Schon seit Anfang Januar findet in Florida das mehrwöchige Winter Equestrian Festival statt. Nun geht das Turnier in die letzte Runde. Höhepunkt wird der mit 500 000 US-Dollar dotierte Rolex Grand Prix am Samstag. Wie schon in den vergangenen Jahren, nutzt das Ehepaar Beerbaum das Turnier als Vorbereitung auf die Grüne Saison .

CSI: Markus Beerbaum ( Thedinghausen); Meredith Michaels-Beerbaum (Thedinghausen); Wilhelm Genn (Lebanon Ohio/USA).

CDI: Kevin Kohmann (Pansdorf).

Internationales Dressurturnier (CDI3*1*/U25/Y//J/P) in Wiener Neustadt/AUT

Eine ganze Reihe von deutschen Dressurreitern wird die Oster-Feiertage im Nachbarland Österreich verbringen. Vor allem der Nachwuchs reist zahlreich an, um an den Prüfungen für Ponyreiter, Junioren, Jungen Reiter und U25-Reiter teilzunehmen. Im CDI3* gibt es unter anderem ein Wiedersehen mit Lisa-Marie-Klössinger, die schon in Nizza (FRA) und Ornago (ITA) hoch erfolgreich in das neue Turnierjahr gestartet war. In der Wiener Neustadt trifft sie nun auf die Konkurrenz aus dem eigenen Land, so nutzen zum Beispiel auch Matthias Alexander Rath und Benjamin Werndl das Turnier für eine erste Leistungsüberprüfung in diesem Jahr.

CDI3*: Anna Athens (Iserlohn); Lisa-Maria Klössinger (Aicha vorm Wald); Matthias Alexander Rath (Kronberg); Uwe Schwanz (Grub); Franziska Stieglmaier (Roth); Ursula Wagner (Aßling); Benjamin Werndl (Tuntenhausen).

CDI1*: Alexandra Eiband (Simbach); Vivien Niemann (Mannheim); Juliane Nuscheler (München); Matthias Alexander Rath (Kronberg); Uwe Schwanz (Grub).

CDIU25: Lena Gundlage (Starnberg); Lisa-Maria Klössinger (Aicha vorm Wald); Vivien Niemann (Mannheim); Anna Magdalena Schessl (München).

CDIY: Nadine Krause (Bad Homburg); Bettina Nuscheler (Altenstadt); Semmieke Rothenberger (Bad Homburg); Thomas Trischberger (Lenggries).

CDIJ: Liselott Marie Linsenhoff (Kronberg).

CDIP: Diana de Meo (Eichenzell); Clara Marie Lampen (Bad Homburg); Maxima Miesslinger (Landshut); Franziska Nölken (Bad Honnef); Eva Rebhan (Walsdorf/Erlau); Melina Thelemann (Kelkheim); Moritz Treffinger (Oberderdingen).

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CIC3*/CCI1*) in Pratoni de Vivaro/ITA

Nachdem er in letzter Zeit vor allem im Springsattel auf sich aufmerksam gemacht hat, geht es für Michael Jung nun wieder auf die Geländestrecke. Bereits gestern vermeldete er auf seiner Facebook-Seite, dass er mit insgesamt 14 Pferden aus dem Stall gut in Italien angekommen sei. Während der Frühling in Deutschland noch auf sich warten lässt, können die Pferde in Italien schon das erste Gras genießen. Das sorgt bestimmt für eine extra Portion Motivation!

CIC3*: Michael Jung (Horb), Kai Ruggaber (Reutlingen).

CCI1*: Faye Füllgraebe (Horb); Michael Jung (Horb).

Internationales Springturnier (CSI3*) in Bonheiden/BEL

Daniel Deusser (Rijmenam/BEL); Felix Hassmann (Lienen); Leonie Jonigkeit (Moringen); Harm Lahde (Heeslingen); Tobias Meyer (Neunkirchen-Seelscheid); Janine Rijkens (Elmshorn).

Internationales Springturnier (CSI3*) in Vilamoura/POR

Andreas Knippling (Hennef); Mike Patrick Leichle (Schnarup-Thumby); Maximilian Lill (Hennef); Cedric Trutschler (Alicante/ESP); Leonie Trutschler (Alicante/ESP); Vincent Trutschler (Volkach).

Internationales Springturnier (CSI3*) in Arezzo/ITA

CSI3: Cornelia Ankele (Reutlingen); Tobias Bachl (Postmünster); Marc Bauhofer (Deggenhausertal); Marc Bettinger (Saint-Aubin/SUI); Tina Deuerer (Bretten); Yvette Dussle (Waldachtal), Vincent Elbers (Garrel); Frida Felixmüller (Hamburg); Luisa Försterling (Zorneding); Thomas Holz (Emsdetten); Andrea Hoppe (Altenbege); Jessica Lüdicke (Hamburg); Isabel Maier (Baldham); Lisa-Maria Maier (Hamburg); Lilly Matthes (Hamburg); Celina Pietsch (Utting); Wolfgang Puschak (Aystetten); Tim Rieskamp-Goedeking (Steinhagen); Sophia Schindlbeck (Seefeld); Günter Schmaus (Bad Wurzach); Maximilian Schmid (Utting); Antonia Schnabel (München); Hauke Schneider (Rendsburg); Barbara Steurer-Collee (Eberstadt); Mario Walter (Westhausen); Jana Wargers (Ibbenbüren); Simon Widmann (Markt Schwaben); Andy Witzemann (Winterlingen); Marcel Wolf (Gailingen).

CSI1*: Cornelia Ankele (Reutlingen); Kristin Asmus (Oberaudorf); Tobias Bachl (Postmünster); Marc Bauhofer (Deggenhausertal); Christian Berg (Wuppertal); Lilli Collee (Eberstadt); Steffen Dehmelt (Ecklak); Frida Felixmüller (Hamburg); Jessica Gindrig (Wuppertal); Thomas Holz (Emsdetten); Andrea Hoppe (Altenberge); Luis Jobst (Regensburg); Jessica Lüdicke (Hamburg); Isabel Maier (Baldham); Lilly Matthes (Hamburg); Victoria Müller (Eigelfingen); Laura-Alessa Öffler (Kallstadt); Celina Pietsch (Utting), Jelena Rudino (Hamburg); Luna Marie Schweiger (Hamburg); Carla Schweizer (Heidenheim); Hanna Katrin Stephan (Münsing); Sabrina Wagner (Birkenfeld); Lukas Weiler (Ubstadt-Weiher); Andy Witzemann (Winterlingen).

Internationales Springturnier (CSI3*) in San Juan Capistrano/USA

Söhnke Theymann (Iserlohn).

Internationales Jugendspringturnier (CSIJCh/P) in Lier/BEL

CSIJ: Calvin Böckmann (Lastrup); Max Haunhorst (Hagen); Antonia Locker (Hamminkeln).

CSICH: Vivien Böge (Albersdorf); Mick Haunhorst (Hagen); Henry Munsberg (Osnabrück); Rosalie Rolf (Bremen).

CSIP: Antonia Locker (Hamminkeln); Rosalie Rolf (Bremen).

Internationales Fahrtunier (CAI2*) in Exloo/NED

CAI2*-H1: Josef Berlage (Schüttorf); Rainer Rethmeier (Leopoldshöhe); Hans-Reimer Sievers (Klein Offenseth); Miriam Sievers (Klein Offenseth); Klaus Tebbe (Neuenkirchen); Jesscia Wächter (Aschaffenburg).

CAI2*-H2: Bernd Brüninghoff (Südlohn); Sascha Albert Jäger (Biblis); Maximilian Reith (Johannesberg); Lars Schwitte (Stadtlohn).

CAI2*-H4: Sebastian Hess (Stettfeld); Andreas Wintgens (Übach-Palenberg).

CAI2*-P1: Katja Helpertz (Nettetal); Daniel Müller (Herford); Florian Müller (Herford); Sandra Schäfer (Nordwalde).

CAI2*-P2: Rene Jeurink (Hoosstede).

Internationales Reining-Turnier mit WM-Sichtung (CRI3*) in Kreuth

