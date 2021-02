Sport am Wochenende: Auslandsstarts der deutschen Reiter

Die deutschen Springreiter zieht es auch dieses Wochenende wieder ins Ausland – nach Portugal, Spanien, Belgien und in die USA.

Internationales Springturnier (CSI3*/1*) in Vilamoura/POR

In Portugal ist bereits die zweite Woche der Vilamoura Atlantic Tour in vollem Gange. Neben Familie Himmelreich sind auch die beiden jungen Springreiterinnen Finja Bormann und Eva Kunkel mit dabei. In Woche eins ging der Große Preis an den Brasilianer Luiz Felipe C G De Azevedo Filho auf Hermes van de Vrombautshoeve. Beste Deutsche war Luisa Himmelreich mit Clenur auf Rang zwölf.

CSI3*: Finja Bormann (Harsum); Armin Himmelreich (Borchen); Luisa Himmelreich (Niederbrechen); Naomi Himmelreich (Niederbrechen); Eva Kunkel (Langenselbold).

CSI1*: Neele Annabell Siebel (Burbach).

Weitere Informationen unter: www.vilamouraequestriancentre.com

Internationales Springturnier (CSI3*) in Thermal/USA

Im kalifornischen Thermal steht dieses Wochenende ein Drei-Sterne-Springturnier auf dem Programm. Am Start sein wird auch Christan Heineking, der schon vor vielen Jahren von Mecklenburg-Vorpommern in die USA ausgewandert ist. Dort betreibt er mit Ehefrau Erin Davis-Heineking die October Hill Farm in Texas.

Weitere Informationen unter www.deserthorsepark.com

Internationales Springturnier (CSI3*) in Wellington FL/USA

Daniel Deußer, aktuell die Nummer drei der Weltrangliste, bereitet sich aktuell mit einigen Pferden in Florida auf die neue Saison vor. Zum Auftakt letzte Woche konnte er sich dort schon mit Nachwuchspferd Newton van het Krekelhof gut platzieren. Außerdem mit nach Wellington gereist sind Killer Queen, Calisto Blue, Casallvano und Kiana van het Herdershof.

Weitere Informationen unter www.gdf.coth.com oder www.equestriansport.com

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI2*/1*/YH Opglabbeek/BEL vom 3. bis 7. Februar; www.sentowerpark.com

CSI2*/1*/YH Valencia/ESP vom 4. bis 7. Februar; www.cesvalenciatour.com