Sport am Wochenende: German Masters Stuttgart mit dreimal Weltcup und Vielseitigkeit in Montelibretti

Endlich wieder Stuttgart German Masters! Mit einem Paukenschlag meldet sich das große Reitsportevent nach Corona-bedingten Ausfällen in den Vorjahren wieder zurück – neben drei Weltcup-Etappen wird dort auch das Finale des Piaff-Förderpreises und die beliebte Indoor-Vielseitigkeit geritten. In den Busch geht es am Wochenende auch outdoor, und zwar in Montelibretti in Italien.