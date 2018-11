Sport am Wochenende: München, Maastricht und Madrid

Internationales Dressur- und Springturnier (CDI4*/CSI3*) „Munich Indoors“ in München

Schon morgen fällt in der Olympiahalle der Startschuss für die Munich Indoors. Das renommierte Turnier findet in diesem Jahr erstmalig an einem neuen Termin und damit eine Woche später als gewohnt statt. Für die Springreiter ist München traditionell die letzte Etappe der DKB-Riders Tour. Der Gesamtsieger darf sich dann mit dem Titel „Rider of the Year“ schmücken. In den Vier-Sterne-Dressurprüfungen wird der neue Meggle Champion of Honour gesucht. Kleiner Tipp: Wer bisher noch keine Karten hat, sollte schnell bei unserem Gewinnspiel sein Glück versuchen. Wir verlosen 10 x 2 Karten für den Freitag.

Weitere Informationen unter www.munich-indoors.de

Internationales Weltcup-Springturnier (CSI5*-W) in Madrid/ESP

Bei der Madrid Horse Week werden Ludger Beerbaum, Daniel Deußer und Marcus Ehning die deutschen Farben vertreten. Letzterer wird mit seinem WM-Partner Pret A Tout und Funky Fred die Reise nach Spanien antreten. Dort wartet keine einfache Konkurrenz: Der Weltcup-Etappen-Sieger von Stuttgart, Pieter Devos, wird ebenso am Start sein, wie Steve Guerdat und Henrik von Eckermann, die momentan auf Platz zwei und drei der aktuellen Weltrangliste liegen.

Weitere Informationen unter www.madridhorseweek.com

Internationales Springturnier (CSI4*/1*) in Maastricht/NED

Als Hahn im Korb der deutschen Delegation reist Hans-Dieter Dreher ins Nachbarland zum Jumping Indoor Maastricht 2018. Auch dort werden weitere Weltcup-Punkte vergeben – allerdings nur an die Fahrer. Im Parcours bildet am Sonntagnachmittag der Große Preis von Maastricht den krönenden Abschluss. Der ging im letzten Jahr übrigens an den Belgier Olivier Philippaerts und Ledgend of Love.

CSI4*: Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen); Laura Klaphake (Mühlen-Steinfeld); Meredith Michaels-Beerbaum (Thedinghausen); Katharina Offel (NC Bemelen)

CSI1*: Jörn Emschove (Hoogeloon/NED)

Weitere Informationen unter www.jumpingindoormaastricht.nl

Internationales Jugend-Springturnier (CSIP/J/Ch/U25) in Lichtenvoorde/NED

CSIP: Marlene Becker (Sendenhorst); Johannes Beeken (Bösel); Charlotte Buschmann (Rödinghausen); Marie Müller (Rietberg); Hanna Schreyer (Zeven); Hanna Schumacher (Bottrop); Alina Sparwel (Südlohn); Marie Weber (Wardenburg)

CSIJ: Henning Athens (Hövelhof); Mia-Charlotte Becker (Sendenhorst); Charlotte Buschmann (Rödinghausen); Hanna Schreyer (Zeven); Alina Sparwel (Südlohn); Jamie van de Sand (Südlohn); Vicky Venschott (Greven)

CSICh: Vivien Bögel (Schwagstorf), Henry Munsberg (Osnabrück)

CSIU25: Kendra Claricia Brinkop (Südlohn); Leo Büscher (Witten); Henry Delfs (Steinburg); Franziska Müller (Hückeswagen); Tom Sanders (Dinslaken); Carla Schumacher (Bottrop); Joana Westers (Emsdetten); Kerstin Willenborg (Friesoythe-Markhausen); Miriam Zell (Schermbeck)

Weitere Informationen unter www.jumpingdeachterhoek.nl

Internationales Hallenvielseitigkeit (CIX) in Paris/FRA

Andreas Ostholt (Warendorf)

Weitere Informationen unter www.salon-cheval.com