Finale Louisdor-Preis ohne Jessica von Bredow-Werndl und Ferdinand BB

Ferdinand BB wird nicht beim Louisdor Finale in Frankfurt am Start sein. Gemeinsam mit Ferdl‘s Besitzerin, Beatrice Bürchler-Keller, haben wir uns entschieden, noch etwas zu warten. Wir wollen ihm ein bisschen mehr Zeit geben, ehe wir uns in den langen Grand Prix wagen. Wir glauben, dass Ferdinand ein ganz Großer werden kann und freuen uns auf 2019. 😃 Ferdinand BB will not start at the Louisdor Final in Frankfurt. Together with Ferdl's owner, Beatrice Bürchler-Keller, we have decided to wait a bit more. We want to give him a little more time before we venture into the long Grand Prix. We believe that Ferdinand will be great and look forward to 2019. 😃 #Ferdinand #nextgeneration #futurestar