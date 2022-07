Sport am Wochenende: Oldenburger Landesturnier, DM Vierspänner, Bundesnachwuchschampionat Vielseitigkeit

Etwas ruhiger geht es im Reitsport an diesem Wochenende zu. Aber einige spannende Events gibt es dennoch zu vermelden: Oldenburg sucht seine Nachwuchs-Champions im Viereck und Parcours in Rastede, die Vierspänner fahren um die Deutsche Meisterschaft und die Nachwuchs-Buschreiter messen sich im Bundesnachwuchschampionat.

Deutsche Meisterschaft der Vierspänner-Fahrer (Pferde/Ponys) vom 19. bis 24. Juli in Rastede

Neben dem Oldenburger Landesturnier, das dieses Jahr in der 73. Auflage ausgetragen wird, finden in Rastede am kommenden Wochen auch die Deutschen Meisterschaften der Vierspänner statt, für Pferde- wie auch für Pony-Fahrer. Als Titelverteidiger gehen Michael Brauchle und sein Bruder Steffen Brauchle (Ponys) ins Rennen.

Bundesnachwuchschampionat Vielseitigkeit vom 22. bis 24. Juli in Warendorf

Das Bundesnachwuchschampionat Vielseitigkeit kann wie die Pendants in Springen und Dressur wegweisend sein für die Karriere eines Reiters. So nahmen zum Beispiel Julia Krajewski oder auch Sandra Auffarth einst an dem Championat teil. Beim Nachwuchschampionat Vielseitigkeit müssen die Teilnehmer neben drei Teilprüfungen in Dressur, Springen und Gelände auch noch einen Theorie-Teil absolvieren, ihr Pferd vormustern und 3.000 Meter laufen.

Deutsche Meisterschaften und Deutsche Jugend-Meisterschaften im Distanzreiten vom 21. bis 24. Juli in Ströhen

AUSLANDSTARTS

Internationales Springturnier (CSI3*/2*/U25/Y/J) vom 21. bis 24. Juli in Samorin/SVK

CSI3*: Rene Dittmer (Stade); Christian Hess (Heidmühlen); Theresa Kröninger (München); Marco Kutscher (Bad Essen); Harm Lahde (Königslutter am Elm); Marco Litterscheidt (Rheinbach); Pia Reich (Bad Bellingen); Alexander Schoenberg (Deutschland); Richard Vogel (Marburg); Jana Wargers (Emsdetten); Katharina Werndl (Deutschland), Simon Widmann (Markt Schwaben); David Will (Marburg); Rupert Carl Winkelmann (Drensteinfurt); Marcel Wolf (Deutschland).

CSI2*: Brianne Beerbaum (Thedinghausen); Michel Brosswitz (Iserlohn); Rene Dittmer (Stade); Theresa Kröninger (München); Marco Kutscher (Bad Essen); Harm Lahde (Königslutter am Elm); Marco Litterscheidt (Rheinbach); Matthias Mock (Unterföhring); Pia Reich (Bad Bellingen); Alexander Schoenberg (Deutschland); Ricarda Schoenberg (Deutschland); Jana Wargers (Emsdetten); Katharina Werndl (Deutschland); Simon Widmann (Markt Schwaben); David Will (Marburg); Rupert Carl Winkelmann (Drensteinfurt).

CSIU25/Y/J: Tiara Bleicher (München); Michel Brosswitz (Iserlohn); Theresa Kröninger (München).

Internationales Pony-Dressurturnier (CDIP) vom 21. bis 24. Juli in Deauville/FRA

Paula Schiebener (Wallertheim).

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

