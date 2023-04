Trotz IOC-Empfehlung: FEI lässt weiterhin keine russischen und weißrussischen Athleten auf internationalen Turnieren zu

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) unter Führung des Deutschen Thomas Bach hatte Ende März internationalen Sportverbänden empfohlen, die Sanktionen gegen Athleten aus Russland und Weißrussland unter bestimmten Voraussetzungen aufzuheben. Dem wird der Weltreiterverband FEI nicht folgen.

Was 2022 noch ein „Verbot“ der Teilnahme von Reitern, Pferden und Offiziellen aus Russland bzw. Weißrussland sowie FEI-Turnieren im Staatsgebiet der Kriegstreiber und -unterstützer war, sind nun „protective measures“, also Schutzmaßnahmen. Der Inhalt bleibt aber der gleiche: Wie der FEI Vorstand am 4. April im Rahmen einer Telefonkonferenz beschlossen hat, bleiben die oben genannten Maßnahmen weiter in Kraft. „Der FEI-Vorstand hat sich getroffen, um den am 28. März vom IOC empfohlenen Rahmen für die Rückkehr neutraler Athleten aus Russland und Weißrussland zu diskutieren“, so FEI-Präsident Ingmar de Vos.

Zum Hintergrund: Das IOC ist der Ansicht, russischen und weißrussischen Sportlern solle erlaubt werden, unter neutraler Flagge wieder an Sportereignissen teilnehmen zu dürfen, sofern sie keine aktiven Unterstützer des Angriffskrieges gegen die Ukraine sind. Begründet wird das zum einen mit der viel zitierten politischen Neutralität des IOC und zum anderen mit den Empfehlungen zweier UN-Sonderberichterstatterinnen, die den Ausschluss von Athleten aufgrund ihrer Herkunft als Diskriminierung bezeichnet haben.

Bei der Diskussion geht es natürlich vor allem auch um die Frage, wie es um die Teilnahme russischer Sportler bei den Olympischen Spielen 2024 bestellt ist. Ingmar de Vos: „Während das IOC noch keine Entscheidung über die Teilnahme russischer und weißrussischer Athleten an den Olympischen Spielen 2024 in Paris getroffen hat, ist der FEI-Vorstand der Ansicht, dass zum jetzigen Zeitpunkt die Neutralität (s. o. nicht ausreichend) definiert und bewertet werden kann. Der Vorstand war sich einig, dass die FEI nicht über die notwendigen Instrumente verfügt, um die Teilnahmebedingungen für einzelne neutrale Athleten und Betreuer in fairer und objektiver Weise zu bewerten, wie es in den Empfehlungen des IOC vorgesehen ist.“

Von daher sei es allen russischen und weißrussischen Athleten, Pferden und Offiziellen weiterhin untersagt, an FEI-Veranstaltungen teilzunehmen. In Übereinstimmung mit den vom IOC verhängten Sanktionen können keine in Russland und Weißrussland organisierten FEI-Veranstaltungen in den FEI-Kalender für 2023 aufgenommen werden. Alle Offiziellen-Lehrgänge sowie alle anderen FEI-Aktivitäten, die 2023 in Russland und Weißrussland stattfinden sollten, wurden abgesagt oder verlegt und alle FEI-Solidaritätsprojekte in Russland und Weißrussland bleiben eingefroren.

„Der Vorstand bekräftigt seine volle Unterstützung für das ukrainische Volk, das so sehr gelitten hat, und sagt der ukrainischen Reitsportgemeinschaft seine fortgesetzte Solidarität und Unterstützung durch den FEI Solidarity Relief Fund zu“, so Präsident De Vos abschließend.

Nationenwechsel bei Pferden und Reitern

Was die FEI den russischen und weißrussischen Pferdesportlern allerdings nicht verbietet, ist zum Beispiel eine andere Nationalität anzunehmen, mit der sie ihren Sport ganz normal weiter ausüben können. So wurde zum Beispiel der Springreiter Egor Shchibrik in die Young Riders Academy aufgenommen, der bis Ende Oktober noch für seine Heimat Russland ritt, nun aber unter der Flagge Palästinas antritt.

Ein anderes Beispiel ist Frederic Wandres‘ Erfolgspferd Bluetooth. Der Oldenburger Wallach war als junges Pferd an die Kasselmann-Stammkundin Elena Knyginicheva verkauft worden, auch sie russischer Herkunft. Damit der Bordeaux-Sohn weiterhin auf Turnieren starten darf (was er allerdings von Anfang an immer mit deutschen Reitern getan hat), wechselte er Anfang März 2022, also kurz nach Bekanntgabe der FEI-Sanktionen gegen Russland, offiziell in der FEI-Datenbank wieder in den Besitz des Hofes Kasselmann, also in deutschen Besitz.